Férje jelentette be a felfoghatatlan hírt: rövid betegség után meghalt a legendás írónő

Bonnie Greer férje, David Hutchins jelentette be, hogy a neves drámaíró és szerző rövid betegség után elhunyt. Az írónő 77 éves volt.

Meghalt Bonnie Greer – 77 éves volt a legendás írónő és drámaíró Fotó: Ksenia Chernaya / Pexels

Meghalt Bonnie Greer – 77 éves volt a legendás írónő és drámaíró

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, Bonnie Greer rövid betegség után, 77 éves korában meghalt

– közölte férje.

Hutchins felidézte, hogy felesége elismert drámaíró, író, kritikus, valamint kulturális és politikai kommentátor volt, aki intelligenciájával, bátorságával és összetéveszthetetlen hangjával maradandó nyomot hagyott a brit kulturális és közéletben.

Számomra ő volt a társam, a bizalmasom és az inspirációm. Hatalmas kiváltságnak érzem, hogy megoszthattam vele az életemet

– fogalmazott.

Hozzátette, Greer szerettei mindenekelőtt melegségére, humorára és nagylelkűségére, valamint arra a különleges képességére emlékeznek majd, amellyel össze tudta hozni az embereket.

Ebben a rendkívül nehéz időszakban azt kérjük, tartsák tiszteletben családunk magánéletét. Kimondhatatlanul fog hiányozni

– zárta közleményét Hutchins.

Bonnie Greer Chicagóban született, később New Yorkban élt, majd 1986-ban Nagy-Britanniába költözött. 1997-ben brit állampolgárságot szerzett.

Munda Negra című darabjáért elnyerte a legjobb színdarabnak járó Verity Bargate-díjat. Regényíróként is ismert volt: nevéhez fűződik az 1994-ben megjelent Hanging by Her Teeth, valamint a 2009-es Entropy.

2009 októberében jelent meg Obama Music című memoárja és zenetörténeti munkája. Későbbi művei közé tartozott a Langston Hughes: The Value Of Contradiction című, 2011-ben megjelent életrajz, valamint a 2008-as Marilyn And Ella című színdarab, amely Marilyn Monroe színésznő és Ella Fitzgerald énekesnő történetével foglalkozott.

Greert 2005-ben nevezték ki a British Museum kuratóriumának tagjává, később pedig a testület alelnöki tisztségét is betöltötte. Emellett a Royal Opera House és a London Film School vezető testületének munkájában is részt vett, 2022-ben pedig a Royal Society of Literature tagjává választották – írja a Daily Mail.