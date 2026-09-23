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Férje jelentette be a felfoghatatlan hírt: rövid betegség után meghalt a legendás írónő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 17:00
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Gyászol a kulturális világ: 77 éves korában meghalt Bonnie Greer elismert írónő, drámaíró és kritikus. Halálhírét férje, David Hutchins jelentette be, aki elárulta, felesége rövid betegség után hunyt el. Megrendítő búcsújában társának, bizalmasának és legfőbb inspirációjának nevezte az írónőt, akit munkásságáért korábban a Brit Birodalom Rendjével is kitüntettek.
N.T.
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Bonnie Greer férje, David Hutchins jelentette be, hogy a neves drámaíró és szerző rövid betegség után elhunyt. Az írónő 77 éves volt. 

Meghalt Bonnie Greer – 77 éves volt a legendás írónő és drámaíró
Meghalt Bonnie Greer – 77 éves volt a legendás írónő és drámaíró Fotó: Ksenia Chernaya /  Pexels

Meghalt Bonnie Greer – 77 éves volt a legendás írónő és drámaíró

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, Bonnie Greer rövid betegség után, 77 éves korában meghalt

– közölte férje.

Hutchins felidézte, hogy felesége elismert drámaíró, író, kritikus, valamint kulturális és politikai kommentátor volt, aki intelligenciájával, bátorságával és összetéveszthetetlen hangjával maradandó nyomot hagyott a brit kulturális és közéletben.

Számomra ő volt a társam, a bizalmasom és az inspirációm. Hatalmas kiváltságnak érzem, hogy megoszthattam vele az életemet

– fogalmazott.

Hozzátette, Greer szerettei mindenekelőtt melegségére, humorára és nagylelkűségére, valamint arra a különleges képességére emlékeznek majd, amellyel össze tudta hozni az embereket.

Ebben a rendkívül nehéz időszakban azt kérjük, tartsák tiszteletben családunk magánéletét. Kimondhatatlanul fog hiányozni

– zárta közleményét Hutchins.

Bonnie Greer Chicagóban született, később New Yorkban élt, majd 1986-ban Nagy-Britanniába költözött. 1997-ben brit állampolgárságot szerzett.

Munda Negra című darabjáért elnyerte a legjobb színdarabnak járó Verity Bargate-díjat. Regényíróként is ismert volt: nevéhez fűződik az 1994-ben megjelent Hanging by Her Teeth, valamint a 2009-es Entropy.

2009 októberében jelent meg Obama Music című memoárja és zenetörténeti munkája. Későbbi művei közé tartozott a Langston Hughes: The Value Of Contradiction című, 2011-ben megjelent életrajz, valamint a 2008-as Marilyn And Ella című színdarab, amely Marilyn Monroe színésznő és Ella Fitzgerald énekesnő történetével foglalkozott.

Greert 2005-ben nevezték ki a British Museum kuratóriumának tagjává, később pedig a testület alelnöki tisztségét is betöltötte. Emellett a Royal Opera House és a London Film School vezető testületének munkájában is részt vett, 2022-ben pedig a Royal Society of Literature tagjává választották – írja a Daily Mail

 

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