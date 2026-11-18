A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerda reggeltől szerda éjfélig: többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól viszont nagyobb területen csökken a felhőzet.

Eső, zivatar, viharos szél: nem sok jót ígér a szerdai időjárás Fotó: unsplash.com

Eső, zivatar, viharos szél: nem sok jót ígér a szerdai időjárás

A nap első felében többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Délután főként a keleti és déli tájakon lehet csapadék. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik, zivatarok és intenzív záporok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12, 17 fok között, északkeleten néhol 12 fok alatt valószínű.