Manapság majdhogynem mindent számokban mérünk, így az, hogy valakinek milyen nagy a baráti, vagy épp ismeretségi köre, az általános vélekedés szerint a népszerűség fokmérője. A pszichológusok azonban ezt egészen másként látják: szerintük a népes baráti társaság olykor csupán látszat lehet, amely mögött felszínesség, mérgező rivalizálás, de akár rejtett magány is megbújhat.

Erre utal, ha valakinek kevés barátja van / Fotó: Helena Lopes / Unsplash (Illusztráció)

Erre utal, ha valakinek kevés barátja van

A neves amerikai pszichológus, dr. Nicole LePera szerint, ahogy idősebbek leszünk és fejlődik az önismeretünk, az emberekhez való hozzáállásunk is alapvető átalakuláson megy keresztül. Az érzelmileg érett egyének kezdik rózsaszín szemüveg nélkül látni a kapcsolataikat és képesek megkülönböztetik az őszinte, kölcsönös törődést a kizárólag megszokásból, nosztalgiából, esetleg bűntudatból fenntartott kapcsolatoktól.

A környezet tudatos megválasztásának képessége a belső béke és a hitelesség kulcsa

- hangsúlyozta a szakértő.

Ahogy megnő a velünk szemben támasztott bánásmód iránti elvárás, teljesen természetes, hogy kilépünk egyes kapcsolatokból. A válogatás nem azt jelenti, hogy arrogánssá vagy nehezen kezelhetővé váltunk, csupán azt, hogy elkezdjük egyre többre értékelni a saját energiánkat és időnket.

Az érzelmi érettségnek emellett akad egy nagyon specifikus fiziológiai dimenziója is. A testünk ugyanis tökéletesen tisztában van vele, mikor nem szolgálja már a jólétünket egy adott kapcsolat: így például, ha kimerültnek, feszültnek vagy érzelmileg kimerültnek érezzük magunkat, miután összefutottunk egy régi barátunkkal, akkor azok a szomatikus figyelmeztető jelek. Ahogy felnővünk, egyre kevésbé hagyjuk figyelmen kívül ezeket a tüneteket, így ahelyett, hogy rákényszerítenénk magunkat egy újbóli kellemetlen találkára, elkezdünk határokat felállítani.

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek nem azért veszítik el a barátaikat, mert alacsonyabb rendűek, hanem azért, mert magasak az elvárásaik, és tudatosan választják meg, kivel akarnak időt tölteni

- emelte ki dr. LePera.