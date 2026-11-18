Ezért ront el mindent a hagyományos öblítő

Milyen hőfokon és fordulatszámon érdemes elindítani a mosógépet a sérülések elkerülése érdekében?

Így segítenek az egyszerű háztartási trükkök abban, hogy újra tiszta legyen a téli kabátod.

A legtöbb téli kabát nem a mindennapi viseléstől, hanem a helytelen mosástól megy tönkre idő előtt. A téli kabát tisztítása esetében a túl gyakori mosás, a magas hőfok és a rosszul megválasztott mosószerek szinte pillanatok alatt tönkreteszik a víztaszító réteget, a bélés összecsomósodik, így a kabát elveszíti a hőtartó képességét.

A pufi téli kabát tisztítása elég, ha évi 1-2 alkalommal történik, amikor láthatóan koszos lesz.

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A téli kabát tisztítása házilag − ez a 3 leggyakoribb hiba

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a téli kabátot ugyanúgy dobjuk be a gépbe, mint egy pamutpólót. A két ruhadarab márpedig teljesen más ápolást kíván. Az alábbiakat is sokan elkövetik:

A hagyományos mosóporok szemcséi eltömítik az anyagok mikropórusait, az öblítő pedig már-már méreg a bélésnek, mert roncsolja a szálak szerkezetét és megszünteti a vízlepergető bevonatot. Szintén sokan esnek abba a csapdába, hogy túl magas fordulatszámon centrifugálnak, ami elszakíthatja a belső varrásokat. Amennyiben a radiátorra teríted száradni a vizes kabátot, ne csodálkozz, ha sosem lesz olyan, mint újkorában. A közvetlen hőhatás összehúzza a töltetet, a toll pedig befülledhet és még kellemetlen lesz a szaga is.

Ha azt szeretnéd, hogy a kedvenc darabod évekig megőrizze a formáját

...és a melegségét, érdemes néhány egyszerű szabályt betartanod: