A legtöbb téli kabát nem a mindennapi viseléstől, hanem a helytelen mosástól megy tönkre idő előtt. A téli kabát tisztítása esetében a túl gyakori mosás, a magas hőfok és a rosszul megválasztott mosószerek szinte pillanatok alatt tönkreteszik a víztaszító réteget, a bélés összecsomósodik, így a kabát elveszíti a hőtartó képességét.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a téli kabátot ugyanúgy dobjuk be a gépbe, mint egy pamutpólót. A két ruhadarab márpedig teljesen más ápolást kíván. Az alábbiakat is sokan elkövetik:
...és a melegségét, érdemes néhány egyszerű szabályt betartanod:
Végül ne feledd, hogy nem kell minden apró folt miatt azonnal kimosni az egész kabátot. A kisebb szennyeződéseket elég egy nedves mikroszálas kendővel és egy kevés szappanos vízzel áttörölni, így szezononként elég csak egyszer vagy kétszer nagymosást tartanod.
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