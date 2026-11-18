Közeleg az újabb botrány a királyi családban, miután a hírek szerint a sussexi hercegi pár, Harry herceg és Meghan Markle állítólag már tárgyalásokat folytat egy közös könyv kiadásáról. A kötetet a herceg 2023-as memoárjának, a Tartaléknak a folytatásának szánják, és amire igen nagy lenne az érdeklődés is.
A Tartalék annak idején hatalmas példányszámban kelt el világszerte, habár mindeközben tovább mélyítette az ellentétet a királyi család és a sussexiek közt, miután több bennfentes információt és konfliktust is nyilvánosságra hozott. Egy forrás szerint mindezek dacára Harry és Meghan szívesen megosztanák a saját nézőpontjukat.
Nagy érdeklődés mutatkozott Harry és Meghan közös könyvének lehetősége iránt. Harry kötete már bebizonyította, milyen hatalmas a kíváncsiság a személyes történetük iránt, Meghannak viszont eddig még soha nem volt igazán lehetősége a saját szavaival és ennyire részletesen elmesélni az élményeit
- árulta el a forrás, kiemelve, a döntő tényező az lehet, mennyit hajlandó a pár ezúttal megosztani a nyilvánossággal, hiszen a Tartalék sikere nem kis részben a botrányoknak volt köszönhető. Éppen ezért a herceg és a hercegné végül el is vetheti az ötletet, Harry családjához fűződő kapcsolata miatt, amely már épp elég csorbát szenvedett az elmúlt években.
További személyes adatok nyilvánosságra hozatala jelentősen megnehezíthetné a megbékélést. Teljesen biztosnak kellene lenniük abban, hogy a könyv kiadásának előnyei meghaladják a lehetséges károkat
- jelentette ki a forrás, majd úgy folytatta, Meghan esetleg mérlegelheti azt is, hogyan mesélje el a legjobban az eseményeket a saját szemszögéből, az édesapjával történtek után.
Thomas Markle-t az FBI ügynökei a közelmúltban egy demenciában szenvedő betegeket ellátó otthonban vették őrizetbe, majd gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek feltételezett birtoklásával összefüggésben letartóztatták. A nyomozók két Los Angeles-i raktárhelyiségből foglaltak le bizonyítékokat, amelyeket Thomas Markle csaknem húsz éve bérelt. Az ügy azután került a hatóságok elé, hogy az idős férfi fia, Thomas Markle Jr. állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket talált az apja holmijai között, és értesítette az amerikai, valamint a Fülöp-szigeteki hatóságokat. A férfi ellen gyermekpornográfia birtoklása miatt emeltek vádat, és jelenleg is őrizetben van - írja a Daily Express.
Harry herceg korábban a GQ magazin Zach Baron által készített interjújában nyílt meg arról, miért döntöttek Meghan Markle-lel az Egyesült Királyságba való visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára: különösen fontosnak tartja, hogy a gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Továbbá elmondta, már korábban is felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem feltétlenül számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat. A döntés másik fontos része az volt, hogy a herceg szeretne ismét közelebb kerülni a családjához. Harry herceg hat évvel ezelőtt a feleségével együtt távolodott el a brit királyi családtól, és azóta számos konfliktus került nyilvánosságra közte, Vilmos herceg és III. Károly király között. A sussexi herceg most úgy véli, ami történt, az már a múlté és szeretné, ha a családi viszonyok rendeződnének.
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