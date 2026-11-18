Közeleg az újabb botrány a királyi családban, miután a hírek szerint a sussexi hercegi pár, Harry herceg és Meghan Markle állítólag már tárgyalásokat folytat egy közös könyv kiadásáról. A kötetet a herceg 2023-as memoárjának, a Tartaléknak a folytatásának szánják, és amire igen nagy lenne az érdeklődés is.

Mire készül Harry és Meghan Markle? / Fotó: Anadolu via AFP

Mire készül Harry és Meghan Markle?

A Tartalék annak idején hatalmas példányszámban kelt el világszerte, habár mindeközben tovább mélyítette az ellentétet a királyi család és a sussexiek közt, miután több bennfentes információt és konfliktust is nyilvánosságra hozott. Egy forrás szerint mindezek dacára Harry és Meghan szívesen megosztanák a saját nézőpontjukat.

Nagy érdeklődés mutatkozott Harry és Meghan közös könyvének lehetősége iránt. Harry kötete már bebizonyította, milyen hatalmas a kíváncsiság a személyes történetük iránt, Meghannak viszont eddig még soha nem volt igazán lehetősége a saját szavaival és ennyire részletesen elmesélni az élményeit

- árulta el a forrás, kiemelve, a döntő tényező az lehet, mennyit hajlandó a pár ezúttal megosztani a nyilvánossággal, hiszen a Tartalék sikere nem kis részben a botrányoknak volt köszönhető. Éppen ezért a herceg és a hercegné végül el is vetheti az ötletet, Harry családjához fűződő kapcsolata miatt, amely már épp elég csorbát szenvedett az elmúlt években.

További személyes adatok nyilvánosságra hozatala jelentősen megnehezíthetné a megbékélést. Teljesen biztosnak kellene lenniük abban, hogy a könyv kiadásának előnyei meghaladják a lehetséges károkat

- jelentette ki a forrás, majd úgy folytatta, Meghan esetleg mérlegelheti azt is, hogyan mesélje el a legjobban az eseményeket a saját szemszögéből, az édesapjával történtek után.

Thomas Markle-t az FBI ügynökei a közelmúltban egy demenciában szenvedő betegeket ellátó otthonban vették őrizetbe, majd gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek feltételezett birtoklásával összefüggésben letartóztatták. A nyomozók két Los Angeles-i raktárhelyiségből foglaltak le bizonyítékokat, amelyeket Thomas Markle csaknem húsz éve bérelt. Az ügy azután került a hatóságok elé, hogy az idős férfi fia, Thomas Markle Jr. állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket talált az apja holmijai között, és értesítette az amerikai, valamint a Fülöp-szigeteki hatóságokat. A férfi ellen gyermekpornográfia birtoklása miatt emeltek vádat, és jelenleg is őrizetben van - írja a Daily Express.