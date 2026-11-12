Még ne pakold el az esőkabátot! Záporok és erős szél csapnak le ránk

Újabb esős, felhős nap köszönt ránk. Az időjárás-előrejelzés csütörtökre erősen felhős, borult, párás időt jósol, és pénteken is sok felhő lesz felettünk. Mutatjuk a részleteket!

Ilyen időjárás várható / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Ilyen időjárás várható

Csütörtökön erősen felhős, borult, párás időre készülhetünk, és délen, illetve keleten ismétlődő eső, zápor is kialakulhat. Délután ismét többfelé nő a csapadék esélye, mialatt a déli, délnyugati szél élénk lesz. A hajnal 1 és 10 fok között alakul, délután pedig már 11–18 fokig melegszik a levegő.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében néhány megyére citromsárga riasztást adtak ki az eső miatt: ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Pénteken továbbra is sok felhő lesz felettünk, és többfelé eső, zápor érkezhet, helyenként akár zivatar is kialakulhat. A déli szelet később északira, északnyugatira forduló, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 5–15 fok várható, délután délen akár 20 fokig is felszökhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.