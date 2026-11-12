A Hazárd megye lordjai sztárja hajszál híján meghalt

Súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át Catherine Bach, akit a legtöbben a Hazárd megye lordjai című sorozat legendás Daisy Duke-jaként ismernek. A 72 éves színésznő tavaly került sürgősségi ellátásra, miután egy műtétet követően vérrög okozta szövődmény alakult ki nála. Akkor egy időre teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, most azonban végre hírt adott az állapotáról. Állítása szerint már jól van, de nagyon súlyos helyzetből kellett felépülnie.

A Hazárd megye lordjai sztárja, Catherine Bach életveszélyes állapotba került egy vérrög miatt

(Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

A Hazárd megye lordja Daisy Duke -ja őszintén megnyílt egészségi állapotáról

-ja őszintén megnyílt egészségi állapotáról Catherine Bach életveszélyben volt: egy műtét után embólia alakult ki nála

életveszélyben volt: egy műtét után embólia alakult ki nála A 72 éves színésznő most már jól van, sikerült felépülnie

Hazárd megye lordjai sztárja hajszál híján meghalt

November 9-én Catherine Bach lányával, Laura Lopezzel a Cure Addiction Now nevű szervezet Los Angeles-i jótékonysági rendezvényén jelent meg, ahol a PEOPLE munkatársának beszélt arról, hogyan érzi magát a tavalyi egészségügyi krízis után. A Hazárd megye lordjai Daisy Duke-ja megnyugtatta rajongóit, hogy már jól van, és úgy érzi, állapota folyamatosan javul:

Jól vagyok… Minden egyre jobb és jobb.

Lánya, Laura Lopez pedig szintén biztató hírekkel szolgált, amikor Catherine Bach egészségi állapotáról kérdezték. Szerinte édesanyja már visszatért a régi formájához, sőt, 'jobban van, mint valaha'.

Catherine Bach-nak két lánya van: Sophia és Laura

Fotó: Vince Flores / Northfoto

Lánya ápolta a legnehezebb időszakban

A színésznőnek két lánya született néhai férjétől, Peter Lopeztől: Laura és Sophia. A Hazárd megye lordjai sztárja a PEOPLE-nek azt is bevallotta, milyen sokat jelentett számára, hogy kisebbik lánya végig mellette volt a betegsége idején és kifejezetten hálás azért, hogy Laura gondoskodott róla, amikor a legnagyobb szüksége volt a segítségre.

Catherine Bach Daisy Duke-ot alakította a Hazárd megye lordjai című sorozatban

(Fotó: Web Grab / Northfoto)

Catherine Bach életveszélyes állapotba került

2025. októberében érkeztek az első aggasztó hírek Catherine Bach egészségi állapotáról, amikor a színésznő váratlanul lemondta egy nashville-i fellépését. A rajongók aggódni kezdtek, majd nem sokkal később a Hazárd megye lordjai című sorozatból ismert kollégája, Ben Jones egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a színésznőt sürgősségi ellátásra vitték egy Los Angeles-i kórházba. Azt írta, Catherine Bach-nál embólia alakult ki, amely valószínűleg egy korábbi műtét következménye lehetett. Arra kérte a rajongókat, hogy gondoljanak a színésznőre, és imádkozzanak a felépüléséért. És bár később egy másik sorozatbéli kollégája, John Schneider próbálta megnyugtatni a rajongókat, egészen mostanáig nem voltak biztos benne, hogy sikerült teljesen felépülnie.