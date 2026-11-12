JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Hazárd megye lordjai sztárja hajszál híján meghalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors életveszély
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 06:30
embóliahazárd megye lordjaikórházvérrög
Catherine Bach végre hírt adott az egészségi állapotáról. A Hazárd megye lordjai Daisy Duke-ja ugyan már jól van, de hajszál híján meghalt egy vérrög miatt.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át Catherine Bach, akit a legtöbben a Hazárd megye lordjai című sorozat legendás Daisy Duke-jaként ismernek. A 72 éves színésznő tavaly került sürgősségi ellátásra, miután egy műtétet követően vérrög okozta szövődmény alakult ki nála. Akkor egy időre teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, most azonban végre hírt adott az állapotáról. Állítása szerint már jól van, de nagyon súlyos helyzetből kellett felépülnie.

A Hazárd megye lordjai sztárja, Catherine Bach életveszélyes állapotba került egy vérrög miatt
A Hazárd megye lordjai sztárja, Catherine Bach életveszélyes állapotba került egy vérrög miatt
(Fotó: Faye Sadou /  Northfoto)
  • A Hazárd megye lordja Daisy Duke-ja őszintén megnyílt egészségi állapotáról 
  • Catherine Bach életveszélyben volt: egy műtét után embólia alakult ki nála
  • A 72 éves színésznő most már jól van, sikerült felépülnie

Hazárd megye lordjai sztárja hajszál híján meghalt

November 9-én Catherine Bach lányával, Laura Lopezzel a Cure Addiction Now nevű szervezet Los Angeles-i jótékonysági rendezvényén jelent meg, ahol a PEOPLE munkatársának beszélt arról, hogyan érzi magát a tavalyi egészségügyi krízis után. A Hazárd megye lordjai Daisy Duke-ja megnyugtatta rajongóit, hogy már jól van, és úgy érzi, állapota folyamatosan javul:

Jól vagyok… Minden egyre jobb és jobb.

Lánya, Laura Lopez pedig szintén biztató hírekkel szolgált, amikor Catherine Bach egészségi állapotáról kérdezték. Szerinte édesanyja már visszatért a régi formájához, sőt, 'jobban van, mint valaha'.

Catherine Bach-nak két lánya van: Sophia és Laura
Catherine Bach-nak két lánya van: Sophia és Laura 
Fotó: Vince Flores /  Northfoto

Lánya ápolta a legnehezebb időszakban

A színésznőnek két lánya született néhai férjétől, Peter Lopeztől: Laura és Sophia. A Hazárd megye lordjai sztárja a PEOPLE-nek azt is bevallotta, milyen sokat jelentett számára, hogy kisebbik lánya végig mellette volt a betegsége idején és kifejezetten hálás azért, hogy Laura gondoskodott róla, amikor a legnagyobb szüksége volt a segítségre. 

Catherine Bach Daisy Duke-ot alakította a Hazárd megye lordjai című sorozatban
Catherine Bach Daisy Duke-ot alakította a Hazárd megye lordjai című sorozatban
(Fotó: Web Grab /  Northfoto)

Catherine Bach életveszélyes állapotba került

2025. októberében érkeztek az első aggasztó hírek Catherine Bach egészségi állapotáról, amikor a színésznő váratlanul lemondta egy nashville-i fellépését. A rajongók aggódni kezdtek, majd nem sokkal később a Hazárd megye lordjai című sorozatból ismert kollégája, Ben Jones egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a színésznőt sürgősségi ellátásra vitték egy Los Angeles-i kórházba. Azt írta, Catherine Bach-nál embólia alakult ki, amely valószínűleg egy korábbi műtét következménye lehetett. Arra kérte a rajongókat, hogy gondoljanak a színésznőre, és imádkozzanak a felépüléséért. És bár később egy másik sorozatbéli kollégája, John Schneider próbálta megnyugtatni a rajongókat, egészen mostanáig nem voltak biztos benne, hogy sikerült teljesen felépülnie. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu