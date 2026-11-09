Ne felejtsd otthon az esernyőt! Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét

Az időjárás-előrejelzés szerint felhősen indul a hét. Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. Mutatjuk, milyen idő várható a hét első napján!
Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így markáns szélre nem kell számítani. Hajnalban -9 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 7–12 fok várható - írja a Köpönyeg.
Az ősz egyik nagy slágere a sütőtök, amelyet régen a „szegény ember hamis pecsenyéjének” (vagy néhol a szegény ember piskótájának) neveztek, mivel a nehéz időkben és a húsmentes hétköznapokon ez a zöldség helyettesítette a drága húsételeket és ünnepi fogásokat. KATTINTS IDE és tudj meg többet!
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