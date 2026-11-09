Ne felejtsd otthon az esernyőt! Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét

Az időjárás-előrejelzés szerint felhősen indul a hét. Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. Mutatjuk, milyen idő várható a hét első napján!

Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét! / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét

Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így markáns szélre nem kell számítani. Hajnalban -9 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 7–12 fok várható - írja a Köpönyeg.