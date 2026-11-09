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Ne felejtsd otthon az esernyőt! Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 09. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjárásködfoltok
Felhősen veszi kezdetét a hét. Az időjárás-előrejelzés szerint hétfőn ugyan még előbújhat a nap, helyenként viszont már már kisebb eső, zápor is előfordulhat. Mutatjuk a részleteket!
H. A.
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Az időjárás-előrejelzés szerint felhősen indul a hét. Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. Mutatjuk, milyen idő várható a hét első napján! 

időjárás, ősz
Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét! / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárással veszi kezdetét a hét

Hétfőn időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így markáns szélre nem kell számítani. Hajnalban -9 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 7–12 fok várható - írja a Köpönyeg.

 

Az ősz egyik nagy slágere a sütőtök, amelyet régen a „szegény ember hamis pecsenyéjének” (vagy néhol a szegény ember piskótájának) neveztek, mivel a nehéz időkben és a húsmentes hétköznapokon ez a zöldség helyettesítette a drága húsételeket és ünnepi fogásokat. KATTINTS IDE és tudj meg többet!

 

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