A Kísértés: „Lefeküdtem Bazsival” – Petra végül beadta a derekát...

Minden bulin érezni lehetett, hogy bármikor beadhatja a derekát Petra a sármos kísértőnek, Bazsinak, viszont erre egészen a huszadik részig kellett várni a nézőknek. Bogi volt az első, akinek elmesélte Petra a történteket, aki azonban nem örült annyira ennek a fejleménynek. Az este folyamán ez azt is jelentette, hogy a fiúknál ismét villanhatott a piros lámpa, akiknek kezd elegük lenni barátnőik viselkedéséből, mivel őket sokkal jobban letörte A Kísértés hétfői tábortűz ceremóniájának videója.

A Kísértés 2026-os évadában Petra volt az első, aki lefeküdt egy kísértővel (Fotó: TV2)

Így mesélte el A Kísértés sztárja az este történéseit

Bogi és Dudu éppen aludni szerettek volna, amikor egyszer csak megjelent Petra az ablaknál, mivel fontos mondanivalója volt. Azonban senki sem számított arra, amit közölni szeretett volna Máté barátnője.

Amikor éppen sikerült volna bealudnom, akkor megjelent Petra. Őszintén az első gondolatom az volt, hogy biztos valami gáz van

– mesélte Bogi.

Aztán pedig Petra ledobta a bombát, ami teljesen lesokkolta őket. „Lefeküdtem Bazsival” – árulta el A Kísértés sztárja. Bogi reakcióján pontosan látszott, hogy ez már neki is sok volt, mivel soha nem gondolta volna, hogy még a műsor alatt meglépi ezt barátnője.

Nagyon meglepődtem. Legszívesebben lekevertem volna neki egy rohadt nagy sallert

– magyarázta Sanya barátnője.

A kísértő fiúk közül a később csatlakozó Bazsi járt először sikerrel a lányoknál (Fotó: Szabolcs László)

Petra elárulta, milyen volt Bazsival

Dudu kérdezett rá, hogy mennyire élvezte az együttlétet, viszont a válasza kiábrándító, de legalább őszinte volt.

Rövid. Húsz másodpercnél kicsit több

– jegyezte meg A Kísértés Petrája.

Később pedig a kameráknak is elmondta véleményét az estéről, ami még szívszorítóbb lehet Máté számára. „Az a baj, tudtam, hogy ez lesz. Már nem tudtam nemet mondani. Közben nem volt semmi rossz érzésem. Nem az volt előttem, hogy Máténak hogy fog esni hanem, hogy nekem milyen lesz. Nagyon sokáig nemet mondtam neki, szóval, büszke vagyok magamra” – jelentette ki Petra.

A Kísértés szereplője szerint büszkeség, ha valaki négy hét alatt nem fekszik le valakivel, de ezt mindenki döntse el maga. Az biztos, hogy Máté tábortűz ceremóniája minden eddiginél több izgalmat hoz majd.