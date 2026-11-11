Kellemetlen szagot áraszt a vágódeszka? Ezt a filléres trükköt vesd be

A vágódeszka tisztítása különösen fontos, hiszen az egyik legtöbbet használt konyhai eszköz, amely közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel. A fa vágódeszkák felületén idővel apró karcolások és vágások keletkezhetnek, amelyekben szennyeződések is megtapadhatnak. A rendszeres, mosogatószeres tisztítás elengedhetetlen, a kellemetlen szagok ellen azonban egy régi házi módszer jelenthet valódi segítséget jelenthet.

Egy-egy filléres alapanyag bevetésével valóban hatékony lehet a vágódeszka tisztítása. Illusztráció: 123RF

Vágódeszka tisztítása: már két hozzávalóval csodát tehetsz

Perceken át súrolod, elmosod másodjára és harmadjára is, a vágódeszkád mégis árasztja magából a kellemetlen szagokat? Ha a válasz igen, akkor ideje visszatérni az egyik legnépszerűbb népi módszerhez, amelyet nagyanyáink még előszeretettel alkalmaztak. Ehhez mindössze citromra és durva szemű konyhasóra lesz szükséged.

Elsőként szórj egy kevés sót a deszka felületére, majd egy félbevágott citrommal, körkörös mozdulatokkal dörzsöld át a felületet.

A só enyhe súroló hatásának köszönhetően segíthet eltávolítani a felületi lerakódásokat, míg a citrom savas leve hozzájárulhat a kellemetlen szagok mérsékléséhez. Néhány perc elteltével alaposan öblítsd le a deszkát, majd tiszta ruhával töröld szárazra, és állítva hagyd teljesen megszáradni.

Ezt a hibát sokan elkövetik

A fa vágódeszkát nem ajánlott hosszú ideig vízben áztatni, mert a nedvesség hatására megvetemedhet vagy megrepedezhet. A mosogatógép használata szintén károsíthatja, hacsak a gyártó másként nem rendelkezik.

Nyers hús vagy hal feldolgozása után mindig alapos, mosogatószeres tisztítás szükséges, a keresztszennyeződés elkerülése érdekében pedig érdemes külön deszkát használni a nyers állati eredetű élelmiszerekhez.

Ha a deszkán már mély, nehezen tisztítható barázdák, repedések vagy penészes foltok láthatók, a legbiztonságosabb megoldás a csere. A vágódeszka tisztítása citrommal és sóval kizárólag a kellemetlen szagok ellen lehet hasznos, nem a higiéniai szabályok kiváltására.

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