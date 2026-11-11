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Kellemetlen szagot áraszt a vágódeszka? Ezt a filléres trükköt vesd be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 16:30
toptippektisztításvágódeszka
Hiába mosogatod el alaposan, a hagyma, a fokhagyma, vagy éppen a hal szaga napokkal később is érződhet rajta. A vágódeszka tisztítása egy egyszerű, filléres házi praktikával könnyen kiegészíthető, ehhez mindössze két olyan hozzávalóra van szükség, amely szinte minden konyhában megtalálható.
Vági Bence
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A vágódeszka tisztítása különösen fontos, hiszen az egyik legtöbbet használt konyhai eszköz, amely közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel. A fa vágódeszkák felületén idővel apró karcolások és vágások keletkezhetnek, amelyekben szennyeződések is megtapadhatnak. A rendszeres, mosogatószeres tisztítás elengedhetetlen, a kellemetlen szagok ellen azonban egy régi házi módszer jelenthet valódi segítséget jelenthet.

Vágódeszka tisztítása után
Egy-egy filléres alapanyag bevetésével valóban hatékony lehet a vágódeszka tisztítása. Illusztráció: 123RF

Vágódeszka tisztítása: már két hozzávalóval csodát tehetsz

Perceken át súrolod, elmosod másodjára és harmadjára is, a vágódeszkád mégis árasztja magából a kellemetlen szagokat? Ha a válasz igen, akkor ideje visszatérni az egyik legnépszerűbb népi módszerhez, amelyet nagyanyáink még előszeretettel alkalmaztak. Ehhez mindössze citromra és durva szemű konyhasóra lesz szükséged.

Elsőként szórj egy kevés sót a deszka felületére, majd egy félbevágott citrommal, körkörös mozdulatokkal dörzsöld át a felületet.

A só enyhe súroló hatásának köszönhetően segíthet eltávolítani a felületi lerakódásokat, míg a citrom savas leve hozzájárulhat a kellemetlen szagok mérsékléséhez. Néhány perc elteltével alaposan öblítsd le a deszkát, majd tiszta ruhával töröld szárazra, és állítva hagyd teljesen megszáradni.

Ezt a hibát sokan elkövetik

A fa vágódeszkát nem ajánlott hosszú ideig vízben áztatni, mert a nedvesség hatására megvetemedhet vagy megrepedezhet. A mosogatógép használata szintén károsíthatja, hacsak a gyártó másként nem rendelkezik.

Nyers hús vagy hal feldolgozása után mindig alapos, mosogatószeres tisztítás szükséges, a keresztszennyeződés elkerülése érdekében pedig érdemes külön deszkát használni a nyers állati eredetű élelmiszerekhez.

Ha a deszkán már mély, nehezen tisztítható barázdák, repedések vagy penészes foltok láthatók, a legbiztonságosabb megoldás a csere. A vágódeszka tisztítása citrommal és sóval kizárólag a kellemetlen szagok ellen lehet hasznos, nem a higiéniai szabályok kiváltására.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu