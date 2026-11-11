Megdöbbentő kijelentést tett Christina Applegate: attól fél, hogy a mellimplantátumai mérgezik őt

Christina Applegate megdöbbentő kijelentést tett egészségi állapotáról. Mióta kiderült, hogy korábban félrediagnosztizálták és mégsem szenved szklerózis multiplex-ben, azóta kétségbeesetten próbálja kideríteni, mi lehet a baja. Az 54 éves színésznő most egy meglepő teóriával állt elő. Attól tart, hogy a 2008-as mellrákműtétje után beültetett implantátumok szivároghatnak, és ez okozhatja a kínzó tüneteit.

Christina Applegate attól tart, hogy a mellimplantátumai szivárognak és ez okozza a kínzó tüneteit

(Fotó: O'Connor-Arroyo/Northfoto)

Christina Applegate mellimplantátumait okolja a kínzó tüneteiért

mellimplantátumait okolja a kínzó tüneteiért Az Egy rém rendes család Kelly Bundy -ja attól tart, hogy a 2008-as masztektómia után behelyezett implantátumok szivároghatnak

-ja attól tart, hogy a 2008-as masztektómia után behelyezett implantátumok szivároghatnak Egy hónapja derült ki, hogy az 54 éves színésznőt félrediagnosztizálták, és mégsem szenved szklerózis multiplex-ben.

Christina Applegate szerint az implantátumai okozzák a bajt

Christina Applegate a Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezetett MeSsy című podcast november 10-i epizódjában beszélt arról, hogy újabb lehetséges okot talált az évek óta tartó egészségügyi problémáira. 2008-ban Christina Applegate mellrákdiagnózisa után kétoldali masztektómián esett át, vagyis mindkét mellét eltávolították. A műtétet követően implantátumokkal rekonstruálták a mellét és úgy véli: fennáll a veszélye annak, hogy ezek szivárognak, és valamilyen módon mérgezik a szervezetét. És bár már jó pár éve gyanakszik erre, még csak most döntött úgy, hogy ezt a lehetőséget is megvizsgáltatja az orvosaival.

Christina Applegate szklerózis multiplex-szel volt kezelve 5 éven keresztül, majd kiderült, hogy félrediagnosztizálták

(Fotó: OConnor-Arroyo/Northfoto)

Éveken keresztül rosszul kezelték

Ez a teória pedig már a sokadik azóta, hogy kiderült Christina Applegate-et félrediagnosztizálták. Az 54 éves színésznő októberben hozta nyilvánosságra, hogy mégsem szenved szklerózis multiplexben és 2021 óta tévesen kezelik ezzel a súlyos betegséggel. És bár a hír elsőre akár megkönnyebbülést is hozhatott volna számára, most mégis még kétségbeesettebbnek érzi magát, mint előtte. A fájdalmai ugyanis továbbra sem múltak el, és most már azt sem tudja, hogy mi a baja.

Christina Applegate betegsége már olyan előrehaladott állapotban van, hogy a karját sem tudja felemelni

(Fotó: Birdie Thompson/Northfoto)

Már a jobb karját sem tudja felemelni

Christina Applegate betegsége pedig annyira előrehaladott állapotban van, hogy a jobb vállát már szinte egyáltalán nem tudja mozgatni, és a karját sem képes felemelni. A mozgás egyre nagyobb erőfeszítést jelent számára. Hetente jár fiziko- és foglalkozásterápiára, közben pedig próbálják kideríteni, mi lehet a baja. A félrediagnosztizálás óta több olyan betegséggel is vizsgálták, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak, köztük a lupuszt és a Lyme-kórt. Az orvosok azonban egyelőre nem találták meg a válasz.