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Megdöbbentő kijelentést tett Christina Applegate: attól fél, hogy a mellimplantátumai mérgezik őt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mellimplantátum
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 21:00
szklerózis multiplexmasztektómiaChristina Applegatemellrák
Az 54 éves színésznő sokkoló kijelentést tett állapotáról. Christina Applegate attól tart, hogy a mellimplantátumai szivárognak, és ez okozza a kínzó tüneteit.
Fekete Ágnes
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Christina Applegate megdöbbentő kijelentést tett egészségi állapotáról. Mióta kiderült, hogy korábban félrediagnosztizálták és mégsem szenved szklerózis multiplex-ben, azóta kétségbeesetten próbálja kideríteni, mi lehet a baja. Az 54 éves színésznő most egy meglepő teóriával állt elő. Attól tart, hogy a 2008-as mellrákműtétje után beültetett implantátumok szivároghatnak, és ez okozhatja a kínzó tüneteit.

Christina Applegate attól tart, hogy a mellimplantátumai szivárognak és ez okozza a kínzó tüneteit.
Christina Applegate attól tart, hogy a mellimplantátumai szivárognak és ez okozza a kínzó tüneteit
(Fotó: O'Connor-Arroyo/Northfoto)
  • Christina Applegate mellimplantátumait okolja a kínzó tüneteiért
  • Az Egy rém rendes család Kelly Bundy-ja attól tart, hogy a 2008-as masztektómia után behelyezett implantátumok szivároghatnak
  • Egy hónapja derült ki, hogy az 54 éves színésznőt félrediagnosztizálták, és mégsem szenved szklerózis multiplex-ben.

Christina Applegate szerint az implantátumai okozzák a bajt

Christina Applegate a Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezetett MeSsy című podcast november 10-i epizódjában beszélt arról, hogy újabb lehetséges okot talált az évek óta tartó egészségügyi problémáira. 2008-ban Christina Applegate mellrákdiagnózisa után kétoldali masztektómián esett át, vagyis mindkét mellét eltávolították. A műtétet követően implantátumokkal rekonstruálták a mellét és úgy véli: fennáll a veszélye annak, hogy ezek szivárognak, és valamilyen módon mérgezik a szervezetét. És bár már jó pár éve gyanakszik erre, még csak most döntött úgy, hogy ezt a lehetőséget is megvizsgáltatja az orvosaival.

Christina Applegate szklerózis multiplex-szel volt kezelve 5 éven keresztül, majd kiderült, hogy félrediagnosztizálták.
Christina Applegate szklerózis multiplex-szel volt kezelve 5 éven keresztül, majd kiderült, hogy félrediagnosztizálták
(Fotó: OConnor-Arroyo/Northfoto)

Éveken keresztül rosszul kezelték

Ez a teória pedig már a sokadik azóta, hogy kiderült Christina Applegate-et félrediagnosztizálták. Az 54 éves színésznő októberben hozta nyilvánosságra, hogy mégsem szenved szklerózis multiplexben és 2021 óta tévesen kezelik ezzel a súlyos betegséggel. És bár a hír elsőre akár megkönnyebbülést is hozhatott volna számára, most mégis még kétségbeesettebbnek érzi magát, mint előtte. A fájdalmai ugyanis továbbra sem múltak el, és most már azt sem tudja, hogy mi a baja.

Christina Applegate betegsége már olyan előrehaladott állapotban van, hogy a karját sem tudja felemelni.
Christina Applegate betegsége már olyan előrehaladott állapotban van, hogy a karját sem tudja felemelni
(Fotó: Birdie Thompson/Northfoto)

Már a jobb karját sem tudja felemelni

Christina Applegate betegsége pedig annyira előrehaladott állapotban van, hogy a jobb vállát már szinte egyáltalán nem tudja mozgatni, és a karját sem képes felemelni. A mozgás egyre nagyobb erőfeszítést jelent számára. Hetente jár fiziko- és foglalkozásterápiára, közben pedig próbálják kideríteni, mi lehet a baja. A félrediagnosztizálás óta több olyan betegséggel is vizsgálták, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak, köztük a lupuszt és a Lyme-kórt. Az orvosok azonban egyelőre nem találták meg a válasz.

 

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