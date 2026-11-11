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Bish Bharbie megint bajban: Körözést adtak ki a magyar influenszer ellen

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 15:40
BishBharbiekörözésbíróságrendőrség
A minimum különös szerzetként aposztrofálható „híresség” hol a fizetős szerelmet kínáló oldalakon tűnik fel, hol pedig a rendőrség honlapján, ahol időnként eltűnés miatt, máskor pedig piti bűncselekmények okán kajtatja a jard. Bish Bharbie most is rossz fát tett a tűzre.
Buster
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A Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki a 27 éves Kiss József Viktor ellen, akit személyes adattal visszaélés miatt köröz a hatóság. De hogy jön a képbe a botrányairól és a minősíthetetlen viselkedéséről elhíresült influenszer, Bish Bharbie? Nos, úgy, hogy a két személy egy és ugyanaz. A hírhedt énje szerint egy csinos lány, míg a körözési képén, a maga valójában, vagyis férfiként szerepel és Józsinak hívják.

Bish Bharbie megint felkerült a rendörség körözési listájára.
Igen Bish Bharbie – aki egyébként Józsi – megint összeakasztotta a bajszát a hatóságokkal (Fotó: police.hu)

Bish Bharbie megint rosszfiúsat játszik...

És, hogy mit is tett ez az időnként csinos csibész? Személyes adattal élt vissza, ami miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság szeretne vele elbeszélgetni. A rendelkezésre álló adatok szerint az 1999. október 26-án, Kecskeméten született Kiss József Viktor ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2026. november 9-én rendelte el a körözést a Btk. 219. §-ába ütköző személyes adattal visszaélés miatt. A körözést elrendelő határozat száma 3.B.10.647/2026/12. A Budapesti XI. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy jelenlegi hollétével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Budapesti XI. Kerületi Rendőrkapitányságot a 06-1-381-4300-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Bish Barbie megtalálása nem egyszerű feladat, hiszen...

 


 

 

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