Bish Bharbie megint bajban: Körözést adtak ki a magyar influenszer ellen

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki a 27 éves Kiss József Viktor ellen, akit személyes adattal visszaélés miatt köröz a hatóság. De hogy jön a képbe a botrányairól és a minősíthetetlen viselkedéséről elhíresült influenszer, Bish Bharbie? Nos, úgy, hogy a két személy egy és ugyanaz. A hírhedt énje szerint egy csinos lány, míg a körözési képén, a maga valójában, vagyis férfiként szerepel és Józsinak hívják.
És, hogy mit is tett ez az időnként csinos csibész? Személyes adattal élt vissza, ami miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság szeretne vele elbeszélgetni. A rendelkezésre álló adatok szerint az 1999. október 26-án, Kecskeméten született Kiss József Viktor ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2026. november 9-én rendelte el a körözést a Btk. 219. §-ába ütköző személyes adattal visszaélés miatt. A körözést elrendelő határozat száma 3.B.10.647/2026/12. A Budapesti XI. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy jelenlegi hollétével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Budapesti XI. Kerületi Rendőrkapitányságot a 06-1-381-4300-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Bish Barbie megtalálása nem egyszerű feladat, hiszen...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.