Ezeket biztosan nem tudtad a Sztárban Sztár döntőseiről – négy nyelven beszél a műsor legjobb női hangja

Véget ért vasárnap este az ország legnagyobb házibulijának idei évada. A Sztárban Sztár 2026 győztese Takács Nikolas lett, de nem csak róla, az összes finalistáról is összegyűjtötte az érdekességeket a hot! magazin.
Származás: A felvidéki Galántán született, a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban végzett, klasszikus ének és hegedű szakon. A Sztárban Sztár-győztes édesanyja az utóbbi kapcsán annyira féltette fia kezét, hogy szinte teljesen fel volt mentve a testnevelésórák alól.
Tehetségkutató: Mindössze 8 éves volt, amikor megnyerte a Pop Aréna című tehetségkutatót, majd a 2010-es X-Faktor ezüstérmeseként vált országosan ismertté.
Karrier és kétlaki élet: Igazi világutazó. Sok időt tölt az Egyesült Államokban, főként Los Angelesben, ahol rendszeresen koncertezik. Nemzetközi projektekben a Nico Ross művésznevet használja.
Szenvedély: Kevesen tudják róla, hogy a zenélés mellett elvégzett egy festménybecsüs képzést is. Nagyon érdekli a műtárgyak világa, szabadidejében szívesen jár „kincsvadászatra”.
Legemlékezetesebb alakítás: Egyedül ő mondhatja el magáról, hogy az elődöntőig csak maximális pontszámot kapott, volt, hogy 3 órán át készült a maszkja. A zsűri kiemelte Rátonyi Róbertet és Boban Markovićot utánzó produkcióit.
Származás: A Sztárban Sztár második helyezettje vidéken nőtt fel, gyermekkora jelentős részében a nagymamája nevelte. Nagypapája alkoholista volt, ezért ő fogadalmat tett, és sosem iszik.
Tehetségkutató: Az ének iskolája című műsorban, 13 évesen ismerte és szerette meg az ország.
Karrier: Színész szeretne lenni, de előtte jogi diplomát szerzett. Hatalmas TikTok-sztár: sajátos humorú videóival, különösen közkedvelt tanárparódiáival eddig több mint 300 ezer követőt és 16 milliónál is több lájkot gyűjtött össze.
Szenvedély: A macskákat imádja, jelenleg 25 bengáli cicával él együtt.
Legemlékezetesebb alakítás: Az első adásban Shakiraként rúgta be az ajtót, de Csepregi Éva bőrébe bújva is maximális pontszámot kapott.
Származás: Bár Nyíregyházán, majd Budapesten nőtt fel, Szofi valójában Kárpátalján született, 10 éves korában költöztek át Magyarországra az édesanyjával. Ennek köszönhetően a magyar mellett folyékonyan beszél oroszul és ukránul, később pedig angolul is megtanult.
Kezdetek: Mindössze 12 éves volt, amikor feltűnt a TV2 Kismenők című műsorában, Tilla csapatában. Két évvel később, 2018-ban, csupán 14 évesen jelentkezett az X-Faktorba. Bár ott a Mentorházban kiesett Gáspár Laci csapatából, a műsor után szinte azonnal beindult a szekere.
Karrier: A legmeghatározóbb mérföldkő a Halastyák Fannival (Nemazalány) való együttműködése volt. Közös daluk, az Üres szívek mára több mint 45 milliós megtekintésnél jár a YouTube-on.
Rajongás: Szofi óriási állatbarát, és kifejezetten imádja a macskákat, miközben allergiás rájuk – ennek ellenére nem tud ellenállni nekik. Emellett van egy másik szenvedélye is: imád különböző dolgokat gyűjteni.
Legemlékezetesebb alakítás: Már az első, Amy Winehouse-produkciójával meglepte a Sztárban Sztár zsűrijét, amit az is jól mutat, hogy a maximális 40 pontot kapta.
Származás: Elképesztően hálás az édesanyjának, aki a válás után egyedül gondoskodott róla és a nővéréről. Édesapjának összesen hat gyermeke született. Bence felnőtt fejjel, 2025-ben találkozott először a legidősebb, 44 éves bátyjával.
Tehetségkutató: 2009-ben, mindössze 18 évesen vált országosan ismertté a Csillag Születik! második évadában.
Karrier: 2014-ben teljesen feladta a popzenei projektjeit, hogy felvételizzen a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, amit el is végzett. Azóta több filmben szerepelt.
Szenvedély: A boksz, amit a Sztárbox-győzelem után is igyekszik megtartani.
Legemlékezetesebb alakítás: A válófélben lévő színész Presser Gábor-utánzása után állva tapsolt a zsűri, mindenkinek leesett az álla. A Felicità című dalban pedig olyan jól hozta Al Banót, hogy az előadás az eredeti előadót is lenyűgözte.
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