Ezeket biztosan nem tudtad a Sztárban Sztár döntőseiről – négy nyelven beszél a műsor legjobb női hangja

Véget ért vasárnap este az ország legnagyobb házibulijának idei évada. A Sztárban Sztár 2026 győztese Takács Nikolas lett, de nem csak róla, az összes finalistáról is összegyűjtötte az érdekességeket a hot! magazin.

A Sztárban Sztár idei évadát Takács Nikolas nyerte

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Takács Nikolas nyerte a Sztárban Sztárt

Származás: A felvidéki Galántán született, a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban végzett, klasszikus ének és hegedű szakon. A Sztárban Sztár-győztes édesanyja az utóbbi kapcsán annyira féltette fia kezét, hogy szinte teljesen fel volt mentve a testnevelésórák alól.

Tehetségkutató: Mindössze 8 éves volt, amikor megnyerte a Pop Aréna című ­tehetségkutatót, majd a 2010-es X-Faktor ezüstérmeseként vált országosan ismertté.

Karrier és kétlaki élet: Igazi világutazó. Sok időt tölt az Egyesült Államokban, ­főként Los Angelesben, ahol rendszeresen koncertezik. Nemzetközi projektekben a Nico Ross művésznevet használja.

Szenvedély: Kevesen tudják róla, hogy a zenélés mellett elvégzett egy festménybecsüs képzést is. Nagyon érdekli a mű­tárgyak világa, szabadidejében szívesen jár „kincsvadászatra”.

Legemlékezetesebb alakítás: Egyedül ő mondhatja el magáról, hogy az elő­döntőig csak maximális pontszámot ­kapott, volt, hogy 3 órán át készült a maszkja. A zsűri kiemelte Rátonyi Róbertet és Boban Markovićot utánzó produkcióit.

Dr. Mátyás igazi neve Dani Matyi, de Csepregi Évaként is bemutatkozhatna, olyan jól utánozta

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Dr. Mátyás 25 macskával él együtt

Származás: A Sztárban Sztár második helyezettje vidéken nőtt fel, gyermek­kora jelentős részében a nagymamája nevelte. Nagy­papája alkoholista volt, ezért ő fogadalmat tett, és sosem iszik.

Tehetségkutató: Az ének iskolája című műsorban, 13 évesen ismerte és szerette meg az ország.

Karrier: Színész szeretne lenni, de előtte jogi diplomát szerzett. Hatalmas TikTok-sztár: sajátos humorú videóival, különösen ­közkedvelt tanár­paródiáival ­eddig több mint 300 ezer követőt és 16 milliónál is több lájkot gyűjtött össze.

Szenvedély: A macskákat imádja, jelenleg 25 bengáli cicával él együtt.

Legemlékezetesebb ­alakítás: Az első adásban Shakiraként rúgta be az ajtót, de Csepregi Éva bőrébe bújva is maximális pontszámot kapott.