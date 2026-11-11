Egy észak-karolinai férfi beperli a ChatGPT mögött álló technológiai vállalatot és annak tulajdonosát, Sam Altmant, arra hivatkozva, hogy a chatbot segített a feleségének kitervelni a meggyilkolását. James Gates éppen csak megmenekült tavaly júliusban, miután túlélt egy mérgezést; feleségét, a iskolai terapeutaként dolgozó Cheryl Gatest gyilkossági kísérlettel vádolják.
A vádirat szerint Cheryl vényköteles gyógyszereket és mérgező növényeket tett férje üdítőitalaiba és energiaitalaiba, miután konzultált a ChatGPT-vel arról, hogy mely gyógyszerkombinációk lehetnek halálosak vagy rendkívül károsak. Állítólag a nő sokat használta a chatbotot házassága minden frusztrációjának megvitatására, mielőtt a mindennapi beszélgetések a férje meggyilkolásának konkrét tervezésére fordultak volna.
A per, amelyet az OpenAI ellen indítottak a techcég székhelye szerinti San Francisco megyei felsőbb bíróságon, azt állítja, hogy Cheryl Amazon-előzményei alapján fecskendőkre keresett rá. A rendőrség később otthonában folyadékcseppentők, fecskendőket, mérleget és kesztyűt talált a házában a házkutatás során.
James túlélte a feltételezett mérgezési kísérletet 2025 júliusában, azonban elmondása szerint hónapokba telt, mire észrevette felesége egyre aggasztóbb viselkedését, majd a ChatGPT-vel folytatott riasztó beszélgetésekre bukkant.
Ügyvédein keresztül kiadott nyilatkozatában azt mondta: "A feleségem nem illett bele a sebezhető felhasználó kategóriájába, de ettől függetlenül sebezhető volt. Mindannyian azok vagyunk egy bizonyos ponton."
Ő olyanná vált, akit már nem ismertem fel. Én pedig olyanná, akinek a halálát akarta látni. Majdnem egy évig nem tudtam értelmezni a tetteit. Aztán elolvastam a csevegési előzményeit. Nem egyedül cselekedett.
Cheryl 2025 eleje felé kezdte el használni a ChatGPT-t, amikor a férje felvetette, hogy időt spórolhatna vele a jelentések megírásakor, amiket gyermek-foglalkoztató terapeutaként végzett munkájához kell készítenie. Mire elérkezett a július, a nő a beszámolók szerint már szinte naponta használta a chatbotot, nemcsak a munkájával kapcsolatos feladatokra, hanem gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekre, mindennapi tanácsokra, valamint a házassági problémáinak megvitatására is, amelyek a jelek szerint anyagi nehézségekből fakadtak.
A ChatGPT visszhangkamraként és felerősítőként működött, táplálva Cheryl egyre növekvő bizalmatlanságát és téveszméit arról, hogy a férje kémkedik utána, és azt tervezi, hogy őt és a gyerekeit nincstelenül hagyja ott. A termék megerősítette Cherylt, fenntartotta és bátorította a terveit azáltal, hogy igazolta a legrosszabb megalapozatlan félelmeit, új okokat talált ki arra, hogy miért féljen a férjétől, végtelen visszhangkamrát biztosított számára, és megadta a gyilkossági kísérlet gyakorlati részleteit: a szereket, a férje testsúlyához kalibrált adagokat, a beadási módszereket, és azt, hogyan titkolja el
- áll a keresetben.
James először tavaly nyáron vette észre, hogy italai keserűek lettek, majd július 10-én nagyon rosszul lett, szívbetegségektől, hasi fájdalomtól, extrém idegességtől, súlyos gyengeségtől és zavartságtól szenvedett. Cherylt később, az év folyamán gyilkossági kísérlettel és étel vagy ital mérgezésével vádolták, de az ügyészek később, 2026 áprilisában, elegendő bizonyíték hiányában ejtették a büntetőeljárást.
Az UNILAD-nak adott nyilatkozatában az OpenAI szóvivője megerősítette, hogy a nőt kitiltották a chatbot platformjáról, valamint minden szükséges információt átadtak a hatóságoknak a nyomozáshoz.
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