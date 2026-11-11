Egy észak-karolinai férfi beperli a ChatGPT mögött álló technológiai vállalatot és annak tulajdonosát, Sam Altmant, arra hivatkozva, hogy a chatbot segített a feleségének kitervelni a meggyilkolását. James Gates éppen csak megmenekült tavaly júliusban, miután túlélt egy mérgezést; feleségét, a iskolai terapeutaként dolgozó Cheryl Gatest gyilkossági kísérlettel vádolják.

Először csak munkájához, majd egy gyilkosság tervezéséhez használta a ChatGPT-t a nő. (Képünk illusztráció) Fotó: arda savasciogullari / shutterstock

Először csak munkájához, majd egy gyilkosság tervezéséhez használta a ChatGPT-t a nő

A vádirat szerint Cheryl vényköteles gyógyszereket és mérgező növényeket tett férje üdítőitalaiba és energiaitalaiba, miután konzultált a ChatGPT-vel arról, hogy mely gyógyszerkombinációk lehetnek halálosak vagy rendkívül károsak. Állítólag a nő sokat használta a chatbotot házassága minden frusztrációjának megvitatására, mielőtt a mindennapi beszélgetések a férje meggyilkolásának konkrét tervezésére fordultak volna.

A per, amelyet az OpenAI ellen indítottak a techcég székhelye szerinti San Francisco megyei felsőbb bíróságon, azt állítja, hogy Cheryl Amazon-előzményei alapján fecskendőkre keresett rá. A rendőrség később otthonában folyadékcseppentők, fecskendőket, mérleget és kesztyűt talált a házában a házkutatás során.

James túlélte a feltételezett mérgezési kísérletet 2025 júliusában, azonban elmondása szerint hónapokba telt, mire észrevette felesége egyre aggasztóbb viselkedését, majd a ChatGPT-vel folytatott riasztó beszélgetésekre bukkant.

Ügyvédein keresztül kiadott nyilatkozatában azt mondta: "A feleségem nem illett bele a sebezhető felhasználó kategóriájába, de ettől függetlenül sebezhető volt. Mindannyian azok vagyunk egy bizonyos ponton."

Ő olyanná vált, akit már nem ismertem fel. Én pedig olyanná, akinek a halálát akarta látni. Majdnem egy évig nem tudtam értelmezni a tetteit. Aztán elolvastam a csevegési előzményeit. Nem egyedül cselekedett.

Cheryl 2025 eleje felé kezdte el használni a ChatGPT-t, amikor a férje felvetette, hogy időt spórolhatna vele a jelentések megírásakor, amiket gyermek-foglalkoztató terapeutaként végzett munkájához kell készítenie. Mire elérkezett a július, a nő a beszámolók szerint már szinte naponta használta a chatbotot, nemcsak a munkájával kapcsolatos feladatokra, hanem gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekre, mindennapi tanácsokra, valamint a házassági problémáinak megvitatására is, amelyek a jelek szerint anyagi nehézségekből fakadtak.

A ChatGPT visszhangkamraként és felerősítőként működött, táplálva Cheryl egyre növekvő bizalmatlanságát és téveszméit arról, hogy a férje kémkedik utána, és azt tervezi, hogy őt és a gyerekeit nincstelenül hagyja ott. A termék megerősítette Cherylt, fenntartotta és bátorította a terveit azáltal, hogy igazolta a legrosszabb megalapozatlan félelmeit, új okokat talált ki arra, hogy miért féljen a férjétől, végtelen visszhangkamrát biztosított számára, és megadta a gyilkossági kísérlet gyakorlati részleteit: a szereket, a férje testsúlyához kalibrált adagokat, a beadási módszereket, és azt, hogyan titkolja el

- áll a keresetben.