Ne hagyd otthon az ernyőt! Esőt és erős szelet ígér az időjárás-előrejelzés

Nem sokat fogjuk látni a napot november első napjaiban. Az időjárás-előrejelzés szerint javarészt felhős vagy borult lesz ég, helyenként esővel és záporral, mialatt egyes területeken a szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Mutatjuk a részleteket!
Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet északkeleten lehet és nagyobb eséllyel az ország déli, délnyugati harmadán-felén fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3-8 fok valószínű, de néhol hűvösebb lehet a hajnal. Kora délután 7-14 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.
Kedden is még nagyrészt felhős idő valószínű, a felhőtakaró északon, északkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb. Csökken a csapadék területi kiterjedése, nagyobb eséllyel délen fordulhat elő további eső, zápor. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon több helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A hajnalban jellemző 2-7 fokról kora délutánra 7 és 13 fok közé emelkedhet a hőmérséklet - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.
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