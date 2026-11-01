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UFO suhant el a repülő mellett, a radarokon nyoma sem volt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 21:00
légiforgalmi irányításpilóta
Különös, ezüstösen csillogó tárgyat pillantottak meg egy utasszállító pilótái Ohio felett. Az állítólag kapszula alakú UFO nem jelent meg sem a repülőgép rendszerein, sem a légiforgalmi irányítás radarján.
Bors
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A National UFO Reporting Center, vagyis a NUFORC október 26-án ismertetett beszámolója szerint az UFO-t augusztus 16-án látta egy Ohio felett repülő személyzet. Az egyik pilóta fényképet is készített a különös objektumról, majd részletesen beszámolt tapasztalatairól Ben Hansen vizsgálónak.

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Fémesen csillogó UFO lepte meg a pilótákat. Fotó: 123RF

A csak J-ként azonosított pilóta szerint a tárgy egyenletes, kapszulaszerű formájú volt. Felszínét sima, erősen fényvisszaverő fémhez hasonlította, azon nem látott gyűrődést, törést vagy elkeskenyedő részt.

Semmit sem mutattak a radarok

A pilóták becslése szerint az UFO két-három mérföldre lehetett tőlük, és körülbelül 43 ezer láb magasságban haladt velük ellentétes irányban. A találkozás nagyjából két percig tartott.

A tárgy nem jelent meg a repülőgép ütközésjelző rendszerén vagy a személyzet által használt repüléskövető alkalmazásban. Amikor a pilóta kapcsolatba lépett a clevelandi légiforgalmi irányítással, azt a választ kapta, hogy 

a radarokon sem látható repülőgép vagy azonosítatlan objektum a közelben.

A NUFORC közlése szerint az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal sem észlelt tárgyat a radaron, és a tervezett ballonfelbocsátások adatbázisában sem találtak megfelelő bejegyzést.

Ballon lehetett az UFO?

J először időjárási ballonra gyanakodott, de a tárgy szabályos alakja és a viharfelhők közelsége miatt kételkedni kezdett ebben. Saját repülőgépük jegesedést és közepes erősségű turbulenciát tapasztalt, ezért a pilóta kérdésesnek tartotta, hogy egy ballon sértetlenül áthaladhatott-e ugyanazon a térségen.

A pilóta csak azután készített fényképet, hogy az objektum már elhaladt mellettük, és hozzávetőleg hét mérföldre került a repülőgéptől. A NUFORC egy számítógépes rekonstrukciót is készített a közelebbi megfigyelés során látott alakról.

Az objektum természetét nem sikerült azonosítani. A szervezet szerint az eset ugyanakkor repülésbiztonsági kérdéseket vet fel, függetlenül attól, hogy ismeretlen légi eszközről, ballonról vagy más tárgyról volt-e szó.

 

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