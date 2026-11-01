Vírusoknak segíthetnek a népszerű gyulladáscsökkentők

A Norvég Műszaki és Természettudományi Egyetem (NTNU) kutatóinak vizsgálata szerint a JAK-gátlók visszafoghatják azoknak a géneknek a működését, amelyek fontos szerepet töltenek be a vírusfertőzések elleni immunválaszban. A tanulmány a NAR Molecular Medicine folyóiratban jelent meg.

JAK-gátlók rejtett kockázata: gyengülhet a sejtek vírusvédelme.

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A JAK-gátlók gyengíthetik a sejtek vírusvédelmét

A Janus-kináz-gátlókat – köztük a baricitinibet – gyulladásos és autoimmun betegségek, például reumatoid artritisz kezelésére alkalmazzák. Hatásuk azonban az immunrendszer olyan jelátviteli folyamatait is elnyomhatja, amelyek segítenek megvédeni az egészséges sejteket a vírusoktól.

A kutatók tüdőből, szemből és agyból származó sejteket, valamint laboratóriumban létrehozott miniatűr szervmodelleket vizsgáltak. Eredményeik szerint a gyógyszerek mellett az influenza A-vírus, az adenovírus, a SARS-CoV-2 és a Rift-völgyi láz vírusa is könnyebben fertőzhette meg a sejteket, illetve terjedhetett közöttük.

A megállapítások laboratóriumi kísérletekből származnak, ezért önmagukban nem bizonyítják, hogy minden JAK-gátlót szedő betegnél nagyobb lesz a fertőzés vagy a súlyos megbetegedés veszélye.

A kutatócsoport szerint ugyanakkor indokolt lehet a fokozott óvatosság aktív vagy lappangó vírusfertőzés esetén, különösen járványok idején.

A szakemberek további kutatásokat javasolnak annak tisztázására, hogyan alkalmazhatók ezek a gyógyszerek a lehető legbiztonságosabban. Az immunválaszt gyengítő tulajdonság laboratóriumi környezetben ugyanakkor vakcinák és vírusellenes készítmények vizsgálatát is segítheti.