Vírusoknak segíthetnek a népszerű gyulladáscsökkentők

A Norvég Műszaki és Természettudományi Egyetem (NTNU) kutatóinak vizsgálata szerint a JAK-gátlók visszafoghatják azoknak a géneknek a működését, amelyek fontos szerepet töltenek be a vírusfertőzések elleni immunválaszban. A tanulmány a NAR Molecular Medicine folyóiratban jelent meg.
A Janus-kináz-gátlókat – köztük a baricitinibet – gyulladásos és autoimmun betegségek, például reumatoid artritisz kezelésére alkalmazzák. Hatásuk azonban az immunrendszer olyan jelátviteli folyamatait is elnyomhatja, amelyek segítenek megvédeni az egészséges sejteket a vírusoktól.
A kutatók tüdőből, szemből és agyból származó sejteket, valamint laboratóriumban létrehozott miniatűr szervmodelleket vizsgáltak. Eredményeik szerint a gyógyszerek mellett az influenza A-vírus, az adenovírus, a SARS-CoV-2 és a Rift-völgyi láz vírusa is könnyebben fertőzhette meg a sejteket, illetve terjedhetett közöttük.
A megállapítások laboratóriumi kísérletekből származnak, ezért önmagukban nem bizonyítják, hogy minden JAK-gátlót szedő betegnél nagyobb lesz a fertőzés vagy a súlyos megbetegedés veszélye.
A kutatócsoport szerint ugyanakkor indokolt lehet a fokozott óvatosság aktív vagy lappangó vírusfertőzés esetén, különösen járványok idején.
A szakemberek további kutatásokat javasolnak annak tisztázására, hogyan alkalmazhatók ezek a gyógyszerek a lehető legbiztonságosabban. Az immunválaszt gyengítő tulajdonság laboratóriumi környezetben ugyanakkor vakcinák és vírusellenes készítmények vizsgálatát is segítheti.
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