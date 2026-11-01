Kint felejtetted éjszakára a rizst? Ezért veszélyes

A főtt rizs megfelelő tárolása elengedhetetlen az ételmérgezések megelőzéséhez és az egészségünk védelméhez. Ha a rizs egész éjszaka szobahőmérsékleten marad, veszélyes baktériumok szaporodhatnak el benne, és olyan méreganyagok is képződhetnek, amelyeket az újramelegítés sem pusztít el.
A biztonságos tárolás érdekében a főzés után két órán belül tegyük hűtőbe a rizst, újramelegítéskor pedig az egész ételt legalább 74 Celsius-fokra forrósítsuk fel.
Sokan nagyobb adag rizst főznek, hogy több étkezéshez is elegendő legyen. De mi a teendő, ha véletlenül egész éjszakára a konyhapulton marad? Bár csábító lehet elfogyasztani, hogy ne kelljen kidobni, az élelmiszer-biztonsági szakértők szerint ezt nem érdemes kockáztatni.
A főzés során egyes baktériumspórák túlélhetik a magas hőmérsékletet. Ilyen a Bacillus cereus nevű baktérium is, amely a rizsben különösen gyakran előfordulhat. Ha a főtt rizst nem hűtjük le időben, a baktériumok elszaporodhatnak, és mérgező anyagokat termelhetnek. A probléma nem kizárólag a rizst érinti. A főtt tészta, a burgonya, a húsok, a baromfi, a tojás, a hüvelyesek, a levesek és a zöldségek is veszélyessé válhatnak, ha túl sokáig maradnak szobahőmérsékleten.
Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) szakértői szerint a 4–60 Celsius-fok közötti hőmérsékleti tartomány kedvez a baktériumok gyors szaporodásának. A főtt ételeket ezért legfeljebb két órán át szabad hűtés nélkül tárolni.
Ha a főtt rizs egész éjszaka szobahőmérsékleten állt, a legbiztonságosabb megoldás tehát kidobni.
Akkor is dobjuk ki, ha:
A maradék rizst a főzés után lehetőleg két órán belül hűtsük le és tegyük hűtőbe. A gyorsabb hűlés érdekében osszuk kisebb adagokra, és helyezzük tiszta, lapos edényekbe.
A megfelelően tárolt rizst mikrohullámú sütőben, tűzhelyen vagy sütőben is újramelegíthetjük. Mikrohullámú sütő használatakor kevés víz hozzáadásával és az edény lefedésével egyenletesebb melegítést érhetünk el. Érdemes melegítés közben átkeverni, hogy ne maradjanak hideg részek az ételben.
A legfontosabb szabály: ha a főtt rizs egész éjszaka a pulton maradt, ne próbáljuk meg újramelegítéssel megmenteni. Az ételpazarlás elkerülésénél fontosabb az egészségünk védelme.
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