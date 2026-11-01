Kint felejtetted éjszakára a rizst? Ezért veszélyes

A főtt rizs megfelelő tárolása elengedhetetlen az ételmérgezések megelőzéséhez és az egészségünk védelméhez. Ha a rizs egész éjszaka szobahőmérsékleten marad, veszélyes baktériumok szaporodhatnak el benne, és olyan méreganyagok is képződhetnek, amelyeket az újramelegítés sem pusztít el.

Fontos a rizs megfelelő tárolása

Fotó: Esin Deniz

A rizs tárolása

A biztonságos tárolás érdekében a főzés után két órán belül tegyük hűtőbe a rizst, újramelegítéskor pedig az egész ételt legalább 74 Celsius-fokra forrósítsuk fel.

Sokan nagyobb adag rizst főznek, hogy több étkezéshez is elegendő legyen. De mi a teendő, ha véletlenül egész éjszakára a konyhapulton marad? Bár csábító lehet elfogyasztani, hogy ne kelljen kidobni, az élelmiszer-biztonsági szakértők szerint ezt nem érdemes kockáztatni.

Mi történik a főtt rizzsel, ha sokáig kint marad?

A főzés során egyes baktériumspórák túlélhetik a magas hőmérsékletet. Ilyen a Bacillus cereus nevű baktérium is, amely a rizsben különösen gyakran előfordulhat. Ha a főtt rizst nem hűtjük le időben, a baktériumok elszaporodhatnak, és mérgező anyagokat termelhetnek. A probléma nem kizárólag a rizst érinti. A főtt tészta, a burgonya, a húsok, a baromfi, a tojás, a hüvelyesek, a levesek és a zöldségek is veszélyessé válhatnak, ha túl sokáig maradnak szobahőmérsékleten.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) szakértői szerint a 4–60 Celsius-fok közötti hőmérsékleti tartomány kedvez a baktériumok gyors szaporodásának. A főtt ételeket ezért legfeljebb két órán át szabad hűtés nélkül tárolni.

Ha a főtt rizs egész éjszaka szobahőmérsékleten állt, a legbiztonságosabb megoldás tehát kidobni.

Mikor kell kidobni a maradék rizst?

Akkor is dobjuk ki, ha:

több mint két órán át szobahőmérsékleten maradt;

nem tudjuk biztosan, mennyi ideig állt hűtés nélkül;

a hűtőben már három-négy napja tároljuk;

szokatlan a szaga vagy az állaga.

Fontos, hogy a veszélyes baktériumok és méreganyagaik nem feltétlenül változtatják meg az étel szagát, ízét vagy megjelenését. A rizs tehát akkor is lehet veszélyes, ha teljesen normálisnak tűnik.

Így tároljuk biztonságosan a főtt rizst

A maradék rizst a főzés után lehetőleg két órán belül hűtsük le és tegyük hűtőbe. A gyorsabb hűlés érdekében osszuk kisebb adagokra, és helyezzük tiszta, lapos edényekbe.