Falatnyi felső, kígyó a nyakban: így vadított Halloweenkor a szexi teniszsztár - fotó

Eugenie Bouchard idén sem maradt ki a halloweeni őrületből. A korábbi wimbledoni döntős egy igazán merész szettel lepte meg a rajongóit, ráadásul egy világhírű popsztár legendás megjelenését idézte meg. A kanadai szépség fotói pillanatok alatt felkeltették a követői figyelmét.

Britney Spears bőrébe bújt Eugenie Bouchard Halloweenkor Fotó: Getty Images via AFP

Britney Spears bőrébe bújt Eugenie Bouchard

A 32 éves egykori teniszező Britney Spears 2001-es MTV Video Music Awards-fellépését elevenítette fel. Eugenie Bouchard zöld, hasat szabadon hagyó felsőt, fekete rövidnadrágot és hófehér csizmát húzott, a kezébe mikrofont fogott, a nyakába pedig egy narancssárga műkígyót tett. Britney Spears annak idején egy valódi pitonnal a vállán lépett színpadra.

Bouchard a fotók mellé azt írta, hogy „egy ikon előtt tiszteleg”, és azt is jelezte, hogy ez még csak az első a három tervezett halloweeni átváltozása közül. A bejegyzés természetesen a 2,2 milliós követőtáborát sem hagyta hidegen.

A kommentelők egymás után dicsérték a szettet, és ismert sportolók is reagáltak rá. A közösségi médiában hatalmas népszerűségnek örvendő Livvy Dunne mellett Bianca Andreescu is odavolt Bouchard merész átváltozásáért.