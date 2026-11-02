Dobrády Ákos vallomása: „Korábban olyan voltam, mint egy zakatoló vonat”

Harminc év után újra a csúcson van a TNT, a magánéletében pedig egy kisfiú írt át mindent. Dobrády Ákos ma már egészen másképp tekint a barátságra, a családjára, és arra is, meddig áll még színpadon.

Dobrády Ákos most a csúcson érzi magát a karrierjében és a magánéletében is

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dobrády Ákos zenekara idén harmincéves, 2027 áprilisában az MVM Dome-ban lépnek fel

zenekara idén harmincéves, 2027 áprilisában az MVM Dome-ban lépnek fel 2015-ben ő hívta fel Intit, hogy támasszák fel a TNT-t

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Dobrády Ákos az apaságról és a családjáról is őszintén beszélt

A TNT frontembere ritkán vall a magánéletéről. Most Dobrády Ákos őszintén mesélt a hot! magazinnak az apaságról, a baráti és családi kapcsolatairól, illetve arról is, hogy meddig tervez még a színpadon állni.

A zenekar idén harmincéves, te pedig már túl vagy az ötvenen. Készítettél valamilyen számvetést?

Iszonyú gyorsan leugrik a számlálóról egy évtized, és szinte idő sincs összegezni. Főleg az utóbbi időszakban, amióta újra aktívan együtt vagyunk Intivel, nagyon rohanó lett körülöttünk az élet. Mostanában a zenekar talán újra egyfajta virágkorát éli. Ennek a következő állomása 2027. április 10-én lesz, amikor az MVM Dome-ban lépünk színpadra, amire egy hatalmas show-val készülünk.

Úgy látom, pozitív meglepetés számodra, hogy ismét ennyire népszerűek vagytok.

Korábban úgy gondoltam, eljutottunk abba a korszakba, amikor egy generáció zenekara lettünk, akiknek a fiatal éveit jelentik a dalaink, és olyan nagy igény talán már nem lenne új számokra. Aztán egyre több olyan visszajelzés érkezett, hogy jó lenne már valami friss. A harmincéves jubileumi koncertsorozat pedig jó apropónak tűnt arra, hogy az elmúlt időszakot összefoglaljuk, és közben valami újat is adjunk. Így született meg az Ébren álmodtunk.

Dobrády Ákos: „Ezek a dalok egyszerűen bemásznak az emberek fülébe”

Ahogy említetted, a dalaitokat a mai napig rengetegen ismerik. Mitől lehetnek ennyire időtállók a TNT számai?

Sokan kérdezik ezt, de nincs recept, nincs titok. Talán azért tudtak ilyen széles közízlést eltalálni, mert egyszerű emberi érzésekről és gondolatokról szólnak. Érdekes egyébként, hogy még a lírai és nem annyira vidám szerzeményeinkben is van valamilyen pozitív életérzés. Ezek a dalok egyszerűen bemásznak az emberek fülébe.