JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismét a felhők borítják be az eget: több helyen is lehet csapadékra számítani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 07:00
szélcsapadék
Alapos áztatással folytatódik a hétvége néhány megyében. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!

A kevésbé borús ünnepnap után újra a felhők lesznek az ég urai. Több megyében is kialakulhat csapadék, így érdemes lesz magunknál tartani egy esernyőt.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!

Szombaton (10.24.) többnyire borult lesz az ég, nyugat felől mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben már délelőtt, a Tiszántúlon csak késő délután borul be az ég. A Dunántúlon és a középső megyékben többfelé várható eső, zápor - írja a HungaroMet. A szél északira fordul, többnyire mérsékelt marad, de időnként megélénkülhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint ismét hűvös, 4–7 fok körüli reggelre ébredünk, délután pedig újra 11–19 fokig melegszik a levegő.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu