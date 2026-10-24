Ismét a felhők borítják be az eget: több helyen is lehet csapadékra számítani

A kevésbé borús ünnepnap után újra a felhők lesznek az ég urai. Több megyében is kialakulhat csapadék, így érdemes lesz magunknál tartani egy esernyőt.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!

Szombaton (10.24.) többnyire borult lesz az ég, nyugat felől mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben már délelőtt, a Tiszántúlon csak késő délután borul be az ég. A Dunántúlon és a középső megyékben többfelé várható eső, zápor - írja a HungaroMet. A szél északira fordul, többnyire mérsékelt marad, de időnként megélénkülhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint ismét hűvös, 4–7 fok körüli reggelre ébredünk, délután pedig újra 11–19 fokig melegszik a levegő.