A szakértő tanácsolja: ezt az egy tárgyat száműzd a hálószobából a jobb alvás érdekében

Talán mondani sem kell, mennyire fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás az egészség érdekében. Sokan azonban elkövetik azt a hibát, hogy lefekvés után még nekiállnak a telefonjukat nyomkodni az ágyban, ami nem csupán az elalvást nehezíti meg, de másnap még fáradtabban ébredhetnek, mint ahogy párnára hajtották a fejünket. Egy lengyel tudós, Adam Mirek - aki a biológiát és a kémiát közérthetően elmagyarázó online tartalmainak köszönhetően tett szert népszerűségre -, egy műsorban beismerte, egykor ő maga is megküzdött a közösségi média függőségével, ma viszont már be sem viszi magával az okostelefonját az ágyba.

Ezért ne telefonozz elalvás előtt / Fotó: PeopleImages

Ezért ne telefonozz elalvás előtt

Teljesen betiltottam a telefonom használatát a hálószobában. Már több mint egy, talán két éve, hogy így teszek, és tényleg működik. Gyorsabban elalszom, jobban is alszom, és hamarabb felébredek, mert nincs meg a kísértés, hogy ébredés után azonnal ránézzek az Instagramra

- magyarázta el egy interjú során a tudós, aki ébresztőnek egy olyan telefont szerzett be, amin nincs internet hozzáférés.

A hivatalos kutatásokat és saját tapasztalatait is figyelembe véve Adam Mirek tehát azt javasolja, lefekvés előtt legalább egy órával kerüljük az okostelefon, a tablet vagy a számítógép használatát, illetve a tévénézést is. Mint mondta, azzal, hogy közvetlenül a szemünkbe világítunk, azt a téves jelet továbbítjuk az agyunknak, hogy ez az ébrenlét, nem pedig az elalvás ideje.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

(Via)

Így növelheti két betegség kockázatát is egy gyakori szokás Azzal bizonyára sokan tisztában vannak, hogy a késő esti nassolás nem éppen előnyös az alakunk szempontjából, és az alvást is megnehezítheti, azt viszont talán kevesebben tudják, hogy két betegség kialakulásának kockázatát is jelentősen megnövelheti. A Clinical Gastroenterology and Hepatology folyóiratban megjelent kutatás szerint a késő esti étkezés összefüggésben áll a májbetegségek kockázatának növekedésével. A részleteket ITT lehet elolvasni!



