Családi karma vagy generációs átok? Három férfi, ugyanaz a nyolcmilliós veszteség

Andris egy meghiúsult ingatlanberuházás miatt nyolcmillió forintot veszített, majd kiderült, hogy édesapja 25 évvel korábban pontosan ugyanekkora összeget bukott el.

A családi múltban egy súlyos titok is napvilágra került: a nagyapa szerencsejáték-függősége miatt több embert is megkárosított.

A spirituális értelmezés szerint a különös egybeesések mögött családi karma vagy generációkon átívelő teher állhat.

A pszichológia a láthatatlan családi lojalitással és az öröklődő viselkedési mintákkal is magyarázhatja az ismétlődő családi helyzeteket.

A családi titkok feltárása, a múlt feldolgozása és a tudatos döntések segíthetnek megszakítani a káros minták továbbadását.

Amikor a 34 éves Andris egy meghiúsult üzleti megállapodás miatt elveszítette a rengeteg munkával összegyűjtött megtakarításait, még nem sejtette, milyen titkokat hozhat felszínre a tragédiája. A családi karma ismeretlen fogalom volt számára, de egyáltalán nem zárta ki a lehetőségét, mikor megtudta: édesapja huszonöt évvel korábban kísértetiesen hasonló helyzetbe került. A sztori gyökerei azonban ennél sokkal régebbre nyúlnak vissza.

A családi karma majdnem tönkretette a fiatal férfi életét is.

Fotó: 123RF

Családi karma: gyanúsan ismétlődő anyagi veszteségek

Andris néhány évvel ezelőtt egy saját alkatrész-kereskedést nyitott. Amikor a vállalkozása kezdte kinőni a bérelt üzlethelyiséget, úgy döntött, továbblép egy nagyobba, ahol akár komolyabb raktárt és bemutatóteret is kialakíthat.

Egy nap az üzletében felbukkant egy gyerekkori ismerőse, aki kedvező ajánlatot tett neki: egy épülő kis üzletházban jóval a piaci ár alatt juthatott volna új üzlethelyiséghez. Ez annyira ígéretesnek tűnt, hogy Andris nyolcmillió forint előleget adott egykori iskolatársának a projekthez. Néhány hónappal később azonban beütött a ménkű: a beruházás különböző okok miatt meghiúsult, a pénzét pedig hiába próbálta visszaszerezni.

Amikor elmeséltem apámnak, mi történt, teljesen lefagyott. Mint kiderült, huszonöt évvel korábban ő is egy ingatlanprojektbe fektetett egy jelentős összeget - méghozzá pontosan nyolcmillió forintot. A beruházásból végül semmi nem lett, és az előlegét fiához hasonlóan soha nem kapta vissza. Andris erre csak halványan emlékezett, mert csak 9 éves volt akkoriban. Mindketten meglepődve konstatálták, hogy ennél furább véletlen nemigen történhet velük.

Ám édesapja ekkor megnyílt, és mesélni kezdett arról az emberről, akiről évtizedeken át még beszélni sem volt illendő...