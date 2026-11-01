„Bocsáss meg nekem!” – húga halála után Anett egész élete megváltozott

Vajon Anett valóban természetfeletti jelenséget tapasztalt meg, vagy csak arról van szó, hogy a tudatalattija próbált üzenni neki? Nem ritkaság, hogy valaki egy közeli szerette elvesztése után szembesül nehezen megmagyarázható helyzetekkel és felismerésekkel. Sőt, akad olyan is, akinek az egész világa megváltozik...
Anett és 3 évvel fiatalabb húga, Karina gyerekkorukban nagyon szerették egymást, de az évek során sajnos kissé eltávolodtak. Karina igazi ezoterikus „boszi” és empata volt, nővére viszont inkább egy reálisan gondolkodó kozmopolita, aki jóval földhözragadtabb elveket vallott. Talán ez a nézetbeli különbség is közrejátszott abban, hogy felnőttkorukra érzelmileg meglehetősen messzire kerültek egymástól.
Karina már hosszú ideje küzdött egy súlyos daganatos betegséggel, amikor egy délután üzenetet küldött Anettnek a kórházból. Arra kérte, mielőbb látogassa meg ismét, mert valami nagyon fontosat szeretne elmondani neki.
Anett elindult felé, amint tudott, de sajnos már nem ért oda időben. Karina elment, mielőtt végleg elbúcsúzhattak volna egymástól.
Húga küldött neki egy második üzenetet is, amiben ez állt:
Ha nem sikerülne találkoznunk és beszélnünk, keresd meg a lakásban a sötétkék naplómat. A 2014-est. Nagyon fontos voltál nekem mindig is, és annyira sajnálom, hogy így alakultak a dolgok köztünk. Kérlek, bocsáss meg nekem!
Anett nem értette, miért kér tőle bocsánatot a húga, összevissza cikáztak benne a gondolatok. Gyötörni kezdte a kíváncsiság, átment Karina lakásába a férjével együtt, akivel közösen kezdték keresni a naplót – de annak nyoma sem volt.
Hosszú hetek teltek el, de Anettet továbbra is gyötörte a kérdés: mit titkolhatott előle Karina, mit akart elmondani?
Egy idő után visszatérő álmai kezdődtek, amit annak tulajdonított, hogy folyamatosan Karinán járt az esze. Húgát látta különböző épületekben, egyszer egy hideg, sötét helyiségben, ami valamiféle fészerre hasonlított.
– Korábban megmosolyogtam másokat - még anyukámat is - akik szerint a halottak néha álmokon keresztül üzennek. Most viszont azon kaptam magam, hogy lefekvés előtt azt kívánom, bárcsak újra Karinával álmodnék – mesélte Anett.
Eleinte persze mindent próbált pszichológiai szempontból megmagyarázni önmagának, és a gyász számlájára írta a jelenségeket. Végül olyasmire szánta rá magát, amit korábban elképzelhetetlennek tartott volna: felhívott egy jósnőt, aki többféle okkult és spirituális szolgáltatást is kínált.
Anett mindössze annyit árult el a középkorú nőnek, hogy halott húga elveszett naplóját keresi, és szeretné tudni, mit akart mondani.
A jósnő kártyákat rakott ki és viaszt öntött, majd azt mondta, szerinte a napló tényleg létezik és megvan - majd egy alacsony, garázsszerű épületet említett. Fémpolcokat és egy szekrényt látott, amiben különféle holmikat tárolnak.
Anett csalódottan távozott, mert Karinának nemhogy garázsa, jogosítványa sem volt, és raktár, pince sem tartozott a lakásához.
A nő persze tovább rágódott, de már kezdte feladni az ügyet. Pár nappal később azonban eszébe jutott valami egészen meglepő: férjének, Lacinak volt egy régi szerelőgarázsa az udvaruk végében, amit már alig használt - úgy tudta, csak régi lomokat tárolt benne.
Amikor Anett egész nap egyedül volt otthon, odasétált a garázshoz. Nem tudta megmagyarázni, milyen indíttatásból, de közel egy órán át kutatott. Egy szekrény alsó polcán, régi papírok között talált egy sötétkék naplót. Majdnem elájult, hogy ez mégis hogyan lehetséges...
Anett kinyitotta a könyvet, és egyértelműen beazonosította Karina írását - azt is tudta, hogy fiatalkora óta rendszeresen naplót vezetett. Az első oldalakon inkább spirituális, hétköznapibb feljegyzéseket talált. Később azonban Karina egy titkos szerelemről kezdett írni. Nem lepődött meg ezen, hiszen húga általában keveset mesélt a szerelmi életéről, tartós, felvállalt kapcsolatai pedig nem nagyon voltak.
Aztán felfigyelt a betűre, ahogy a férfit említette: L
Azonnal saját férje nevének kezdőbetűje ugrott be...
A bejegyzésekből Anett számára egyértelműen kiderült, hogy Karina több mint tíz évvel korábban hónapokon át viszonyt folytatott a sógorával. Ráadásul arra is talált utalást, hogy miért tartotta igazságtalannak a sorsot, amiért minden jó dolog Anettnek jutott - aki ezt sosem becsülte.
Anett élete végéig emlékezni fog arra a pillanatra, amit ott és akkor átélt. Nem tudta magában tartani a dolgokat, naplóval az étkezőasztalon várta haza a férjét – akit az egész család egy tisztességes, figyelmes és megbízható embernek ismert...
Laci nagyon zavart volt, de semmit sem tagadott. Elmondta, hogy miután Anett szólt neki az utolsó üzeneteikről, és közösen átmentek Karina lakásába a naplót keresni, ő sejtette, hol találja – amíg Anett a nappaliban kutatott, ő rálelt, és a táskájába tette.
A miértekre Laci annyit mondott, hogy Anett folyton csak a karrierjével és a tökéletes külsejével, szociális életével volt elfoglalva, és észre sem vette, hogy férjét, húgát és családját mennyire elhanyagolja érzelmileg hosszú éveken át. Bár látta a férfiban a megbánást, közel sem annyira, amennyire erre számított.
Ezen a ponton Anett hangos zokogásban tört ki. Bár mérhetetlen harag volt benne, pontosan tudta, hogy férje igazat mond. És azt is, hogy húga miért távolodott el tőle az utolsó években. Nemcsak a természetfeletti létezésére talált önmaga számára bizonyítékot, hanem a saját hibáit, életét, múltját is megvilágította Karina eltávozása...
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