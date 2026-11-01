„Bocsáss meg nekem!” – húga halála után Anett egész élete megváltozott

Anett elhunyt húga utolsó üzenetében egy elveszett napló megkeresését kérte.

Visszatérő álmok és egy jósnő szavai után Anett a férje garázsában kezdett kutatni.

A megtalált napló olyan családi titkot rejtett, amely alapjaiban rengette meg az életét.

Vajon Anett valóban természetfeletti jelenséget tapasztalt meg, vagy csak arról van szó, hogy a tudatalattija próbált üzenni neki? Nem ritkaság, hogy valaki egy közeli szerette elvesztése után szembesül nehezen megmagyarázható helyzetekkel és felismerésekkel. Sőt, akad olyan is, akinek az egész világa megváltozik...

Anett számára a napló megtalálása természetfeletti üzenetnek tűnt, tartalma azonban fájdalmas családi titkot fedett fel.

Fotó: Bolucevschi Vitali / Shutterstock

A természetfeletti és a realitás találkozása

Anett és 3 évvel fiatalabb húga, Karina gyerekkorukban nagyon szerették egymást, de az évek során sajnos kissé eltávolodtak. Karina igazi ezoterikus „boszi” és empata volt, nővére viszont inkább egy reálisan gondolkodó kozmopolita, aki jóval földhözragadtabb elveket vallott. Talán ez a nézetbeli különbség is közrejátszott abban, hogy felnőttkorukra érzelmileg meglehetősen messzire kerültek egymástól.

Karina már hosszú ideje küzdött egy súlyos daganatos betegséggel, amikor egy délután üzenetet küldött Anettnek a kórházból. Arra kérte, mielőbb látogassa meg ismét, mert valami nagyon fontosat szeretne elmondani neki.

Anett elindult felé, amint tudott, de sajnos már nem ért oda időben. Karina elment, mielőtt végleg elbúcsúzhattak volna egymástól.

Húga küldött neki egy második üzenetet is, amiben ez állt:

Ha nem sikerülne találkoznunk és beszélnünk, keresd meg a lakásban a sötétkék naplómat. A 2014-est. Nagyon fontos voltál nekem mindig is, és annyira sajnálom, hogy így alakultak a dolgok köztünk. Kérlek, bocsáss meg nekem!

Anett nem értette, miért kér tőle bocsánatot a húga, összevissza cikáztak benne a gondolatok. Gyötörni kezdte a kíváncsiság, átment Karina lakásába a férjével együtt, akivel közösen kezdték keresni a naplót – de annak nyoma sem volt.

Fura álmok és szűnni nem akaró kíváncsiság

Hosszú hetek teltek el, de Anettet továbbra is gyötörte a kérdés: mit titkolhatott előle Karina, mit akart elmondani?