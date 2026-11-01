Közösségi médiája buktatta le Lisztes Krisztiánt, komoly változások történtek

Vége lehet Lisztes Krisztián és gyönyörű modell barátnője szerelmének. A fiatal futballista és Jócsák Bea korábban rendszeresen mutatták meg közös pillanataikat a közösségi médiában, most azonban beszédes változás történt: eltűntek a közös fotóik, ráadásul már egymást sem követik az Instagramon. A szakításról egyelőre egyikük sem beszélt nyilvánosan.
Lisztes Krisztián és Jócsák Bea kapcsolatára 2025 nyarán figyeltek fel a rajongók, amikor a focista közös nyaralós képeket tett közzé a gyönyörű modellel. A Bors korábban arról is beszámolt, hogy a Ferencváros fiatal játékosának szívét a modellként és influenszerként is ismert Jócsák Bea rabolta el. A kapcsolat rövid idő alatt komolyra fordult. Lisztes később először beszélt nyilvánosan szerelméről, és elárulta, hogy Bea rengeteget segített neki abban a nehéz időszakban, amikor sorozatos sérülések hátráltatták a pályafutását. A fiatalok a közösségi médiában sem titkolták érzéseiket: szerelmes üzeneteket is váltottak egymással.
Az év végén a Maldív-szigetekre utaztak, ahonnan mindketten számos fotót osztottak meg. Bea bikinis képei még Gáspár Evelin figyelmét is felkeltették, aki egy tüzes emojival és szívecskével reagált a modell bejegyzésére. Márciusban a Balatonnál romantikáztak: hajóztak, közös fotót készítettek, majd együtt gyönyörködtek a naplementében. Nem sokkal később Barcelonába is együtt utaztak, ahonnan szintén közös képekkel jelentkeztek.
Most azonban egészen más kép fogadja azokat, akik felkeresik a közösségi oldalaikat. A korábban büszkén megosztott közös fotók eltűntek, és Lisztes Krisztián, valamint Jócsák Bea már egymást sem követi az Instagramon. Mindez könnyen arra utalhat, hogy véget ért a fiatalok kapcsolata, ám ezt egyelőre egyikük sem erősítette meg.
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