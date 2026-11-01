Nem csúfok, mégis kerülik a tükröt: testképzavarban, azaz Quasimodo-szindrómában szenvednek

Először érdemes tisztázni, hogy a Quasimodo-szindróma nem egy hivatalos pszichológiai jelenség, és nem is arra utal, ami ismert mesehősünket jellemzi. Miközben a torzszülött harangozó amiatt gyötrődik, hogy sehogyan sem tudja elrejteni testi hibáit, ami miatt a környezete folyamatosan bántja, addig a róla elnevezett szindrómában szenvedők egyfajta testképzavarral küzdenek: apróbb tökéletlenségeiket nagyítják fel a saját szemükben.

Akit érint a Quasimodo-szindróma, mint testképzavar az nem szereti ha fotózzák vagy szerepelnie kell.

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A testképzavar hátterében: A Quasimodo-szindróma középpontjában az elfogadás áll

Mindennek sokszor az a következménye, hogy ezeknek a személyeknek túlzó módon az egész testükhöz való viszonyuk problémássá válik.

– Itt valójában testdiszmorfiás zavarról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az illető kiragad egy vélt vagy valós apró hibát magán, ami gyakran nem is kifejezetten észrevehető dolog, ő mégis felnagyítja. Nagyon sok erőfeszítést tesz abba, hogy a „hibát” eltakarja, kompenzálja vagy bármilyen egyéb módon mások számára láthatatlanná tegye – osztja meg Sárga Noémi pszichológus. – Előfordul, hogy kerüli a tükörbenézést, vagy azt, hogy lefotózzák. Ezek a személyek valójában egy-egy apróság miatt általánosítanak, és emiatt lesznek hajlamosak a teljes testüket torznak látni. Sajnos a mai társadalomban is él az a fajta szépségkultusz, ami az elfogadás köré épül: sokan gondolják ugyanis azt, hogy ha nem esztétikus a külsejük, akkor nem lesznek szerethetők, értékesek. Ebből kifolyólag elmondható, hogy az ember általában nem magára a tökéletességre vágyik, hanem arra, hogy szeressék és elfogadják őt. „Ha nem vagyok tökéletes, nem vagyok szerethető” – nagyjából így lehetne a legjobban leírni ezt a jelenséget, ami kivételes módon képes befolyásolni az önmagunkkal való viszonyunkat. Ez a testképzavar mélyen befolyásolja az önértékelést, és gyakran megnehezíti az érintettek mindennapi életét, kapcsolatait is.

Összetett okok húzódhatnak a háttérben

Ha szeretnénk megvizsgálni, milyen okok állhatnak az ilyenfajta testképzavarok hátterében, akkor elsődlegesen a gyermekkori élményeket érdemes górcső alá venni.

– Gyakori, hogy már korán nagy szerepet kapnak a tökéletlenségek, melyekre a kortársak is szeretnek ráerősíteni csúfolással, bántással. A szülők hozzáállása is nagy mértékben számít: ha egy gyerek azt látja, hogy az anyja vagy az apja képtelen elfogadni magát, még ha ezt vele nem is érezteti, az egy olyan minta lesz, ami tovább erősítheti a tökéletesség iránti vágyat a gyerekben, majd később a felnőttben. A probléma persze nem azzal van, ha foglalkozunk a külsőnkkel, hanem azzal, ha ezen van a fő hangsúly, és a tükör, illetve mások véleménye szerint határozzuk meg az értékeinket – magyarázza a szakértő.

A pszichológus azt is hozzátette, lényeges korai élmény az is, hogy a szüleink, illetve a környezetünk mit dicsért rajtunk, illetve velünk kapcsolatban. Ha valakinek csak a külsejét, az megszokhatta, hogy a környezet kizárólag a testi adottságaira fókuszál, így ő is erre fog összpontosítani, ebben méri majd a személyes értékét. Így viszont a belső tulajdonságok helyett a külsők szabják majd meg, mit gondol önmagáról.