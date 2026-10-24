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Egészséges sajtszósz recept: egy jól bevált alternatíva, amivel az ízélmény nem, csak a kalóriák száma csökken

Egészséges sajtszósz recept: egy jól bevált alternatíva, amivel az ízélmény nem, csak a kalóriák száma csökken

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sajtszósz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 13:30
egészségesvegánrecept
Kevés olyan dolog van, amiben ekkora az egyetértés: a sajtszósz egyszerűen isteni. Krémes, sós és szinte minden ételt jobbá tesz. A gond nem vele van, hanem azzal, hogy a klasszikus változat kalóriában és zsiradékban is bővelkedik. Most hoztunk egy egészséges sajtszósz receptet, amit bármikor bevethetsz, amikor sajtszószt kívánsz!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Jól esik, de utána mindig jön a bűntudat, ráadásul egészségtelen is. Itt jön képbe a vegán változat, az egészséges sajtszósz, egy jól bevált diétás alternatíva: ugyanazt az élményt nyújtja, miközben a kalóriatáblázatod számlálója sem akad ki. Kevesebb zsír, kevesebb kalória, kevesebb bűntudat.

Tészta egészséges sajtszószmártásban.
Egészséges sajtszósz: egy jól bevált alternatíva, amivel az ízélmény nem, csak a kalóriák száma csökken!
Fotó: FoodVideoPhoto /  Shutterstock 
  • Sajtszósz kompromisszumok nélkül.
  • A vegán sajtszószban kevesebb a kalória, az ízélmény viszont garantált.
  • Hozzávalók, amikre szükséged lesz.

Egészséges sajtszósz recept: ezt a kalóriaszegény változatot kár lenne kihagynod

Miért problémás a hagyományos sajtszósz?

A klasszikus receptek alapja a vaj, a tej és a sajt. Ez önmagában nem bűn, de együtt egy olyan kombinációt ad, ami gyorsan megdobja a napi energiabevitelt. Egy adag sajtszószos tészta simán felér egy komplett főétkezéssel – viszont nem tartalmaz zöldséget és rostot, emiatt nehezen emészthető, ami viszont nagy gond.  

Nem az a kérdés, hogy finom-e. Inkább az, hogy szeretnénk-e ilyen formában rendszeresen fogyasztani, vagy keressünk egy finom alternatívát, ami nem készíti ki a szervezetünket? Olvass tovább, mert most hoztunk egyet!

Mit tud másként a vegán sajtszósz?

A vegán sajtszósz nem „diétás trükk”, hanem egy okosabb döntés. A krémességet nem tejszín, hanem zöldségek és egy kevés olajos mag adja, az ízt pedig olyan alapanyagok, amelyek meglepően jól hozzák a sajtos ízhatást. Nem hiszed? Próbáld ki!

A legfontosabb különbségek:

  • nincs benne tejtermék
  • alacsonyabb a zsírtartalma
  • könnyebben emészthető
  • mégis sűrű és finom, akár az eredeti

Az íz nem a sajton múlik

Sokan ezen akadnak fenn, de valójában a sajtos élmény nagy része nem magából a sajtból jön. Hanem abból, hogy a szósz krémes, enyhén sós, picit savas, és van benne egy mélyebb, umamis íz (az ötödik íz). Következzen is a tuti recept:

Brokkoli egészséges sajtszószmártással leöntve.
Egy vegán recept, amit akkor is érdemes kipróbálnod, ha ódzkodsz az ilyenektől!
Fotó: DronG /  Shutterstock 

Egészséges sajtszósz recept

Hozzávalók:

  • 1 db nagyobb édesburgonya
  • 1 db nagyobb burgonya
  • 1 db répa
  • ízlés szerint só és bors
  • 100–150 g kesudió
  • 1–2 evőkanál sörélesztőpehely
  • 1 evőkanál citromlé

Elkészítés:  

  • A kesudiót beáztatjuk vízbe kb. 1 órára. Megpucoljuk és felkockázzuk a zöldségeket.
  • Sóval ízesített vízben puhára főzzük az édesburgonyát, burgonyát és répát.
  • A beáztatott kesudiót és a puhára főtt zöldségeket egy turmixgépbe tesszük.
  • Hozzáadjuk a citromlevet, a sörélesztőpelyhet, ízlés szerint só és bors kerül még bele. (Ha túl sűrű, a zöldségek főzőlevéből kanalazhatsz hozzá egy keveset.)
  • Pürésítsd, amíg sima, krémes állagot nem kapsz.

Ez a recept tökéletes, ha teljesen tejmentes, zsír- és kalóriaszegény, mégis krémes sajtszószt szeretnél, ami jól illik tésztához, zöldségekhez vagy nachoshoz — mindezt kevesebb kalóriával és növényi alapú összetevőkkel.

Bors-tipp: tehetsz hozzá egy kevés kurkumát is, így kap majd igazán szép sárga színt a szósz.

Nem kell mindent lecserélni, és nem kell lemondani semmiről. De ha van egy verzió, ami ízben hozza azt, amit szeretünk, miközben a kalóriák száma jóval alacsonyabb, az étel maga pedig egészséges, akkor ez egy elég kézenfekvő választás. 

Az alábbi videóban megismerhetsz egy másik egészséges sajtszósz receptet:

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