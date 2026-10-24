JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magára hagyta gyerekeit a sűrű ködben egy anya - egyedül mászta meg a hegyet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hegymászás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 14:00
Lengyelországgyermek
Egy vezetett túracsoport bukkant rá két zokogó gyermekre egy lengyel nemzeti parkban, akikről kiderült, hogy az édesanyjuk hátrahagyta őket. Bár a nő azt mondta nekik, hogy 15 perc múlva visszatér, a hegycsúcshoz vezető út még több mint egyórás volt.

Egy nőt idegenvezetők bíráltak élesen, miután a sűrű ködben magára hagyta két fiát egy hegyen, hogy feljusson a csúcsra.

Panaszkodó gyerekeit hátrahagyta, egyedül mászta meg a hegyet a nő
Panaszkodó gyerekeit hátrahagyta, egyedül mászta meg a hegyet a nő Fotó: Hemis via AFP

Panaszkodó gyerekeit hátrahagyta, egyedül mászta meg a hegyet a nő

A Lengyel Turisztikai és Helyismereti Társaság (PTTK) rzeszówi szervezetének túravezetői szombaton a Facebookon tették közzé lesújtó véleményüket az anya viselkedéséről.

A bejegyzés szerint egy vezetett túracsoport a délkelet-lengyelországi Bieszczady Nemzeti Park egyik ösvényén haladt, amikor hirtelen zokogásra és kiabálásra lettek figyelmesek. Két fiút találtak, akik láthatóan eltévedtek és tanácstalanok voltak. A gyerekek 8 és 14 évesek voltak.

A fiúk elmondták a túravezetőknek, hogy édesanyjuk arra utasította őket, várjanak 15 percet, mert panaszkodtak, és nem akarták folytatni az utat a nő által megcélzott hegycsúcs felé. A bejegyzés szerint a csúcs még több mint egyórányi útra volt, így végül a túravezetők gondoskodtak a gyerekekről, amíg az anyjuk vissza nem tért.

Amikor megkérdezték a nőtől, hogyan hagyhatta magára a fiait ilyen körülmények között, semmiféle önreflexiót és bűntudatot nem mutatott. A bejegyzés szerint csak akkor kért bocsánatot, amikor közölték vele, hogy a viselkedése miatt büntetőeljárás is indulhat ellene.

Arra a megjegyzésemre, hogy nem tőlünk, hanem a gyerekeitől kellene bocsánatot kérnie, semmilyen reakciót nem adott. Hölgyem! Semmilyen cél és egyetlen hegycsúcs sem ér annyit, hogy ilyen megpróbáltatásoknak tegye ki a gyerekeit

- zárták le a bejegyzést a TVP World szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu