Magára hagyta gyerekeit a sűrű ködben egy anya - egyedül mászta meg a hegyet

Egy nőt idegenvezetők bíráltak élesen, miután a sűrű ködben magára hagyta két fiát egy hegyen, hogy feljusson a csúcsra.

Panaszkodó gyerekeit hátrahagyta, egyedül mászta meg a hegyet a nő Fotó: Hemis via AFP

Panaszkodó gyerekeit hátrahagyta, egyedül mászta meg a hegyet a nő

A Lengyel Turisztikai és Helyismereti Társaság (PTTK) rzeszówi szervezetének túravezetői szombaton a Facebookon tették közzé lesújtó véleményüket az anya viselkedéséről.

A bejegyzés szerint egy vezetett túracsoport a délkelet-lengyelországi Bieszczady Nemzeti Park egyik ösvényén haladt, amikor hirtelen zokogásra és kiabálásra lettek figyelmesek. Két fiút találtak, akik láthatóan eltévedtek és tanácstalanok voltak. A gyerekek 8 és 14 évesek voltak.

A fiúk elmondták a túravezetőknek, hogy édesanyjuk arra utasította őket, várjanak 15 percet, mert panaszkodtak, és nem akarták folytatni az utat a nő által megcélzott hegycsúcs felé. A bejegyzés szerint a csúcs még több mint egyórányi útra volt, így végül a túravezetők gondoskodtak a gyerekekről, amíg az anyjuk vissza nem tért.

Amikor megkérdezték a nőtől, hogyan hagyhatta magára a fiait ilyen körülmények között, semmiféle önreflexiót és bűntudatot nem mutatott. A bejegyzés szerint csak akkor kért bocsánatot, amikor közölték vele, hogy a viselkedése miatt büntetőeljárás is indulhat ellene.

Arra a megjegyzésemre, hogy nem tőlünk, hanem a gyerekeitől kellene bocsánatot kérnie, semmilyen reakciót nem adott. Hölgyem! Semmilyen cél és egyetlen hegycsúcs sem ér annyit, hogy ilyen megpróbáltatásoknak tegye ki a gyerekeit

- zárták le a bejegyzést a TVP World szerint.