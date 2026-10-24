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Súlyos vádak a Megasztárban: Egy versenyző burkoltan megfenyegette Herceg Erikát, és feljelentette a TV2-t

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 13:00
Herceg Erikasúlyos vádak
Újabb komoly indulatokat kavart TV2 tehetségkutatója. A Megasztár versenyzője keményen nekiment Herceg Erikának, de a műsort is több mindenért vádolja, amiért feljelentést is tett.
Boróka Noémi
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A Megasztár idei évadában már eddig sem volt hiány konfliktusokból. Herceg Erika több döntése is komoly vitákat váltott ki, a mesterek között pedig többször alakult ki éles szakmai nézeteltérés. Most azonban az egyik versenyző, Rubyna szólalt meg egy TikTok live-ban, és egészen kemény állításokat fogalmazott meg, valamint a csatorna feljelentését is megemlítette.

A Megasztár versenyzője Rubyna rózsaszín ruhában fogja kezében a mikrofont.
Megasztár 2026: Rubyna tavaly is versenybe szállt, és óriási balhéval távozott, idén mégis visszatért (Fotó: TV2)

Rubyna a Megasztár után üzent Erikának: „Nem tudtad, hogy kiről beszélsz és mit”

Rubyna láthatóan nem fogta vissza magát, amikor a műsorban szerzett tapasztalatairól beszélt. Herceg Erikának címezve többek között azt mondta:

Nagyon elvágtad magad, és nem tudtad, hogy kiről beszélsz és mit. K.rvára nem tudtad, hogy kivel húzol ujjat, kivel húztok ujjat, kiről beszéltek és hogy adtok le

Rubyna ezután a mester szakmai teljesítményét is kritizálta: „Semmi tehetséggel ott ülsz egy nagy volumenű show-ban. Nem tudsz énekelni, nem vagy tehetséges.” Majd Rubyna ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy szerinte a megasztáros szereplése miatt akár komoly következményekkel is számolnia kellene Erikának.

Herceg Erika a forgatáson ül a székénél fekete csipkés ruhában.
Az idei Megasztár mesterei: Marics Peti, T. Danny, Dallos Bogi, és Herceg Erika (Fotó: TV2)

Engem ne vegyél a szádra, ne foglalkozz velem, ha nyilatkozol, engem hagyjál ki. Te csak egy bábu vagy ott. Nem tudom, érdemes-e azért a pármillió forintért tönkretenni magad, megveretni magad, ha mész az utcán, vagy az, hogy majd leköpdösnek. De ez már a te döntésed

Rubyna szerint előre meg van írva, mi történik a Megasztárban

A TikTok live-ban Rubyna nemcsak Herceg Erikát támadta, hanem a Megasztár működésével kapcsolatban is súlyos állításokat tett. A versenyző azt sérelmezte, hogy szerinte a mesterek előre megkapják, mit kell mondaniuk, illetve azt is, hogy kit kell továbbjuttatniuk, valamint állítása szerint ő nem az lenne, akit az összevágott adásban leadtak. A versenyző azt is elmondta, hogy emiatt jogi lépéseket tett, és feljelentette a csatornát. 

Fontos ugyanakkor, hogy ezek Rubyna állításai, amelyeknek a jogi megalapozottságát vagy azt, hogy történt-e ténylegesen hatósági feljelentés, jelenleg nem támasztja alá nyilvánosan elérhető hivatalos dokumentum. Az pedig, hogy szerkesztői parancs szerint válogatnának az énekesek között a mesterek, szintén nehezen elképzelhető, hiszen akkor százával panaszkodnának erre a castingokon résztvevő énekesjelöltek.

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