Súlyos vádak a Megasztárban: Egy versenyző burkoltan megfenyegette Herceg Erikát, és feljelentette a TV2-t

A Megasztár idei évadában már eddig sem volt hiány konfliktusokból. Herceg Erika több döntése is komoly vitákat váltott ki, a mesterek között pedig többször alakult ki éles szakmai nézeteltérés. Most azonban az egyik versenyző, Rubyna szólalt meg egy TikTok live-ban, és egészen kemény állításokat fogalmazott meg, valamint a csatorna feljelentését is megemlítette.

Megasztár 2026: Rubyna tavaly is versenybe szállt, és óriási balhéval távozott, idén mégis visszatért (Fotó: TV2)

Rubyna a Megasztár után üzent Erikának: „Nem tudtad, hogy kiről beszélsz és mit”

Rubyna láthatóan nem fogta vissza magát, amikor a műsorban szerzett tapasztalatairól beszélt. Herceg Erikának címezve többek között azt mondta:

Nagyon elvágtad magad, és nem tudtad, hogy kiről beszélsz és mit. K.rvára nem tudtad, hogy kivel húzol ujjat, kivel húztok ujjat, kiről beszéltek és hogy adtok le

Rubyna ezután a mester szakmai teljesítményét is kritizálta: „Semmi tehetséggel ott ülsz egy nagy volumenű show-ban. Nem tudsz énekelni, nem vagy tehetséges.” Majd Rubyna ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy szerinte a megasztáros szereplése miatt akár komoly következményekkel is számolnia kellene Erikának.

Az idei Megasztár mesterei: Marics Peti, T. Danny, Dallos Bogi, és Herceg Erika (Fotó: TV2)