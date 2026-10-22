JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fél a kedvenced a vihartól? Íme 5 tipp, hogyan nyugtasd meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viharfóbia
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 14:30
tippek-tanácsokfélelemérzetfélelemháziállatkutya
A viharos, borús és szeles időjárás nemcsak ránk, emberekre van hatással, hanem a házi kis kedvenceink viselkedését és lelkivilágát is fenekestül felforgathatja. A félelem a vihartól mindannyiunkban kódolt, de vajon mit tehetünk, ha házi kedvencünk megrémül vagy agresszívvé válik ilyenkor? Tippekkel segítünk, hogyan nyugtasd meg!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A kedvenceink a légnyomásváltozást és a statikus elektromosságot is érzik a vihar feltámadásakor.
  • A viharos időjárás egy ősi, genetikailag kódolt túlélési reflexet indít be az állatok szervezetében.
  • Léteznek olyan egyszerű, otthoni praktikák, amelyekkel csökkenthetjük a háziállatok stresszét.

Amikor a kutya vagy a macska a zárt ablakok mögött is remegni kezd, elbújik, vagy éppen szokatlanul agresszívvá, feszültté válik, nem csupán a hangos dörgésektől ijed meg. Bennük ilyenkor komplex érzékelési folyamatok és ősi túlélési ösztönök játszódnak le: a félelem a vihartól esetükben egészen döbbenetes tünetekkel járhat. Eláruljuk, hogyan nyugtasd meg kedvenced, amikor a biztonságos lakást is fenyegető környezetként éli meg.

Félelem a vihartól – ijedt macska narancsos színű paplanon
A cicáknál olyannyira elhatalmasodhat a félelem a vihartól, hogy remegve nyáladzhatnak. Forrás: 123RF

Félelem a vihartól

Az alábbiakban sorra vesszük, mi minden zajlik le kis kedvenceinkben vihar idején.

A légnyomás hirtelen zuhanása

Az állatok érzékszervei mérföldekkel finomabbak a mieinknél. Még mielőtt az első esőcsepp leesne, a háziállatok már érzékelik a légnyomás drasztikus csökkenését. Ez a hirtelen nyomásváltozás közvetlen hatással van a fülükre és az ízületeikre, ami kellemetlen, feszítő, vagy akár kifejezetten fájdalmas érzést is kiválthat náluk. Számukra ez egy egyértelmű jelzés arra, hogy valami veszélyes dolog közeledik, amitől ösztönösen menekülniük kell.

Agresszív kutya érzi a vihar közeledtét
A viharos időjárás egy ősi, genetikailag kódolt túlélési reflexet indít be a kutyák szervezetében is. Forrás: 123RF

Statikus elektromosság a levegőben

A viharok előtt és alatt a levegő elektromos töltöttsége jelentősen megváltozik. Ez a statikus feltöltődés különösen a dúsabb szőrzettel rendelkező kutyákat érintheti kellemetlenül. 

A szőrük között felhalmozódó statikus elektromosság miatt apró, kellemetlen áramütéseket, bizsergést érezhetnek a bőrükön. 

Túlingerelt hallás és szaglás

A lakás falai ugyan felfogják a szél egy részét, de az állatok számára a zajok így is elviselhetetlenek lehetnek. A kutyák és macskák azokat a magasabb és ultraalacsony frekvenciájú hangokat is meghallják, amelyeket az emberi fül képtelen érzékelni. A dörgés moraja (például tűzijáték esetén) gyakorlatilag a falakon keresztül is megrázza a testüket, a szél süvítése pedig folyamatos riadókészültségben tartja őket. 

Mindemellett a viharos széllel érkező megváltozott ózonszag és a villámlás fényei együttesen olyan érzékszervi túlterhelést okoznak, ami sokkhatásként éri az idegrendszerüket.

A „fuss vagy harcolj” ösztön beindulása

Mivel a kedvenceink nem értik a vihar tudományos magyarázatát, a szervezetük tiszta életveszélyként azonosítja a helyzetet. Agyukban bekapcsol a stresszközpont, amely elárasztja a testüket adrenalinnal és kortizollal. 

Félős macska elbújva egy pléd alatt
A cicád megnyugtatására használhatsz természetes alapú feromonos párologtatókat, spray-ket is. Forrás: 123RF

5 tipp, hogyan nyugtasd meg kedvenced

Tévhit, hogy a vigasztalással megerősítjük a félelmet! A gyengéd simogatás és a fizikai kontaktus igenis segít. Engedjük meg kedvencünknek, hogy oda bújjon, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. Ez lehet a fürdőszoba, egy pici, sötét helyiség, vagy a pokróccal letakart kuckója.

  • Csukd be az összes ablakot, húzd be a sötétítő függönyöket vagy engedd le a redőnyöket, hogy a szél és a villámlások zaja a lehető legkevésbé hallatszódjon.
  • Kapcsolj be valamilyen monoton háttérzajt, például komolyzenét vagy televíziót. Ezek segítenek elnyomni és tompítani a kintről érkező dörgéseket. 
  • Biztosíts az állatnak egy csendes, sötét és védett kuckót (egy pokróccal letakart boxot, egy ablak nélküli helyiséget vagy egy eldugott sarkot), és hagyd, hogy magától oda meneküljön, ha a biztonságérzete úgy kívánja.
  • Őrizd meg a saját higgadtságod, viselkedj teljesen természetesen és beszélj halk, magabiztos hangon. A kedvencek azonnal megérzik a gazdi feszültségét, és a te reakcióidból mérik fel a veszély valódiságát.

Ha a kedvenced a fenti módszerek ellenére is erőteljesen pánikol, esetleg remegve nyáladzik, érdemes állatorvossal konzultálnod. Léteznek gyógynövényes cseppek és rágótabletták, amelyek tompíthatják a szorongást. Súlyos viharfóbia esetén pedig az állatorvos célzott, kifejezetten a zajártalomra kifejlesztett vényköteles szorongásoldót is felírhat.

Ezt a nyugipraktikát is érdemes lehet bevetned:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu