Fél a kedvenced a vihartól? Íme 5 tipp, hogyan nyugtasd meg

Amikor a kutya vagy a macska a zárt ablakok mögött is remegni kezd, elbújik, vagy éppen szokatlanul agresszívvá, feszültté válik, nem csupán a hangos dörgésektől ijed meg. Bennük ilyenkor komplex érzékelési folyamatok és ősi túlélési ösztönök játszódnak le: a félelem a vihartól esetükben egészen döbbenetes tünetekkel járhat. Eláruljuk, hogyan nyugtasd meg kedvenced, amikor a biztonságos lakást is fenyegető környezetként éli meg.
Az alábbiakban sorra vesszük, mi minden zajlik le kis kedvenceinkben vihar idején.
Az állatok érzékszervei mérföldekkel finomabbak a mieinknél. Még mielőtt az első esőcsepp leesne, a háziállatok már érzékelik a légnyomás drasztikus csökkenését. Ez a hirtelen nyomásváltozás közvetlen hatással van a fülükre és az ízületeikre, ami kellemetlen, feszítő, vagy akár kifejezetten fájdalmas érzést is kiválthat náluk. Számukra ez egy egyértelmű jelzés arra, hogy valami veszélyes dolog közeledik, amitől ösztönösen menekülniük kell.
A viharok előtt és alatt a levegő elektromos töltöttsége jelentősen megváltozik. Ez a statikus feltöltődés különösen a dúsabb szőrzettel rendelkező kutyákat érintheti kellemetlenül.
A szőrük között felhalmozódó statikus elektromosság miatt apró, kellemetlen áramütéseket, bizsergést érezhetnek a bőrükön.
A lakás falai ugyan felfogják a szél egy részét, de az állatok számára a zajok így is elviselhetetlenek lehetnek. A kutyák és macskák azokat a magasabb és ultraalacsony frekvenciájú hangokat is meghallják, amelyeket az emberi fül képtelen érzékelni. A dörgés moraja (például tűzijáték esetén) gyakorlatilag a falakon keresztül is megrázza a testüket, a szél süvítése pedig folyamatos riadókészültségben tartja őket.
Mindemellett a viharos széllel érkező megváltozott ózonszag és a villámlás fényei együttesen olyan érzékszervi túlterhelést okoznak, ami sokkhatásként éri az idegrendszerüket.
Mivel a kedvenceink nem értik a vihar tudományos magyarázatát, a szervezetük tiszta életveszélyként azonosítja a helyzetet. Agyukban bekapcsol a stresszközpont, amely elárasztja a testüket adrenalinnal és kortizollal.
Tévhit, hogy a vigasztalással megerősítjük a félelmet! A gyengéd simogatás és a fizikai kontaktus igenis segít. Engedjük meg kedvencünknek, hogy oda bújjon, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. Ez lehet a fürdőszoba, egy pici, sötét helyiség, vagy a pokróccal letakart kuckója.
Ha a kedvenced a fenti módszerek ellenére is erőteljesen pánikol, esetleg remegve nyáladzik, érdemes állatorvossal konzultálnod. Léteznek gyógynövényes cseppek és rágótabletták, amelyek tompíthatják a szorongást. Súlyos viharfóbia esetén pedig az állatorvos célzott, kifejezetten a zajártalomra kifejlesztett vényköteles szorongásoldót is felírhat.
Ezt a nyugipraktikát is érdemes lehet bevetned:
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