Fél a kedvenced a vihartól? Íme 5 tipp, hogyan nyugtasd meg

A kedvenceink a légnyomásváltozást és a statikus elektromosságot is érzik a vihar feltámadásakor.

A viharos időjárás egy ősi, genetikailag kódolt túlélési reflexet indít be az állatok szervezetében.

Léteznek olyan egyszerű, otthoni praktikák, amelyekkel csökkenthetjük a háziállatok stresszét.

Amikor a kutya vagy a macska a zárt ablakok mögött is remegni kezd, elbújik, vagy éppen szokatlanul agresszívvá, feszültté válik, nem csupán a hangos dörgésektől ijed meg. Bennük ilyenkor komplex érzékelési folyamatok és ősi túlélési ösztönök játszódnak le: a félelem a vihartól esetükben egészen döbbenetes tünetekkel járhat. Eláruljuk, hogyan nyugtasd meg kedvenced, amikor a biztonságos lakást is fenyegető környezetként éli meg.

A cicáknál olyannyira elhatalmasodhat a félelem a vihartól, hogy remegve nyáladzhatnak. Forrás: 123RF

Félelem a vihartól

Az alábbiakban sorra vesszük, mi minden zajlik le kis kedvenceinkben vihar idején.

A légnyomás hirtelen zuhanása

Az állatok érzékszervei mérföldekkel finomabbak a mieinknél. Még mielőtt az első esőcsepp leesne, a háziállatok már érzékelik a légnyomás drasztikus csökkenését. Ez a hirtelen nyomásváltozás közvetlen hatással van a fülükre és az ízületeikre, ami kellemetlen, feszítő, vagy akár kifejezetten fájdalmas érzést is kiválthat náluk. Számukra ez egy egyértelmű jelzés arra, hogy valami veszélyes dolog közeledik, amitől ösztönösen menekülniük kell.

A viharos időjárás egy ősi, genetikailag kódolt túlélési reflexet indít be a kutyák szervezetében is. Forrás: 123RF

Statikus elektromosság a levegőben

A viharok előtt és alatt a levegő elektromos töltöttsége jelentősen megváltozik. Ez a statikus feltöltődés különösen a dúsabb szőrzettel rendelkező kutyákat érintheti kellemetlenül.

A szőrük között felhalmozódó statikus elektromosság miatt apró, kellemetlen áramütéseket, bizsergést érezhetnek a bőrükön.

Túlingerelt hallás és szaglás

A lakás falai ugyan felfogják a szél egy részét, de az állatok számára a zajok így is elviselhetetlenek lehetnek. A kutyák és macskák azokat a magasabb és ultraalacsony frekvenciájú hangokat is meghallják, amelyeket az emberi fül képtelen érzékelni. A dörgés moraja (például tűzijáték esetén) gyakorlatilag a falakon keresztül is megrázza a testüket, a szél süvítése pedig folyamatos riadókészültségben tartja őket.

Mindemellett a viharos széllel érkező megváltozott ózonszag és a villámlás fényei együttesen olyan érzékszervi túlterhelést okoznak, ami sokkhatásként éri az idegrendszerüket.

A „fuss vagy harcolj” ösztön beindulása

Mivel a kedvenceink nem értik a vihar tudományos magyarázatát, a szervezetük tiszta életveszélyként azonosítja a helyzetet. Agyukban bekapcsol a stresszközpont, amely elárasztja a testüket adrenalinnal és kortizollal.