Vágysz a luxusra, de szűkös a költségvetésed? Az olasz nők kedvenc táskáját most fillérekért is beszerezheted

Az olasz nők megjelenésének az egész világ a csodájára jár, hiszen páratlan stílusérzékkel rendelkeznek, öltözködésükkel nőiességet, kifinomultságot és luxust tükröznek. Azonban jól tudjuk, hogy sokszor az általuk hordott darabokért mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk, ezért egy olyan táskatrendet hoztunk neked, amit akár már fillérekből megvehetsz, ráadásul számtalan szettel kombinálhatsz. Te melyiket választod?
Bár az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert az apró táskák, amikben a telefonod is alig fér el, az olasz nők nem igazán kedvelték meg ezeket a kiegészítőket. Ugyanis a legtöbben inkább a nagyobb verziók mellett teszik le a voksukat, amelyekkel ugyanolyan kifinomultnak és sikkesnek tűnnek, miközben még a praktikumot is előtérbe helyezik.
A legtöbb olasz nő választása tehát a strukturált bőr táskatrendre esett, mivel ezek a masszív fogantyúval rendelkező darabok nem esnek össze úgy, mint a vászontáskák. Ennek köszönhetően elbírnak egy vizes palackot és minden mást, amit magaddal szeretnél vinni. A lényeg azonban, hogy olyat találj, ami kisebb belső zsebekkel rendelkezik, hogy ne kelljen őrült módon kutatnod a kulcsaid után. Ezek a darabok pedig 50 felett is kiváló választások, hiszen elegánssá és fiatalossá varázsolják a megjelenésedet, minőséget tükröznek, emellett pedig rendkívül funkcionálisak. Sőt, a műbőr mellett is leteheted a voksodat, ami jóval olcsóbb, mint a bőr. Lássuk tehát a legjobb táskatrendeket!
Ha egy olyan darabra vágysz, ami tökéletesen illik a gardróbodba és szinte bármivel elképesztően mutat, akkor egy fekete műbőr táskát válassz, ami sosem megy ki a divatból. A fekete szín emellett ellensúlyozza a lágyabb esésű ruhadarabokat, miközben letisztult keretet ad a megjelenésednek.
Ha valami egészen vagányra vágysz, ami elképesztően divatos, miközben vidámságot és eleganciát lop a szettedbe, akkor egy barna, rojtos műbőr táska mellett tedd le a voksodat. Nem kell félned ettől a darabtól, ugyanis az érettebb korosztály is bátran viselheti.
Amennyiben szereted az extrán nőies kiegészítőket, egy virágos műbőr táskát is beszerezhetsz, hiszen fiatalosságot és frissességet lop a szettedbe, miközben az öltözeted kulcsszereplőjévé válik. Egy ilyen darabbal még a legegyszerűbb farmer-póló kombinációt is pillanatok alatt feldobhatod.
Az alábbi videóból további stílustippeket és trükköket sajátíthatsz el:
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