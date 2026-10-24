Részeg turista lépett meg a hotel flamingójával - negyven sört okolt a bűntényért

Egy luxus Las Vegas-i szállodából ellopott flamingó miatt áll bíróság elé egy kanadai turista, aki azt állítja, csupán egy ostoba tréfát akart elkövetni, miután legalább 40 sört is megivott. A 34 éves Mitchell Fairbairn vallomást a nevadai bíróságon, ahol állatkínzás két rendbeli vádjával kell szembenéznie a március 3-án, a Flamingo Hotel and Casinóban történt incidens miatt.

40 sört okolt a flamingó ellopásáért egy turista. Fotó: YouTube

Flamingót lopott a turista: csak egy ostoba tréfának szánta az egészet

A háromgyermekes, nős férfi többször is tagadta, hogy rossz szándék vezette volna, amikor elkapta a Peachy nevű rózsaszín madarat, majd a szállodai szobájába vitte. A védőügyvédje kérdéseire válaszolva a földmunkákkal foglalkozó vállalkozás tulajdonosa hangsúlyozta, hogy esze ágában sem volt bántani vagy megölni az állatot.

Fairbairn elmondta a bíróságon, hogy a kanadai Ontario tartomány középső részén található otthonából utazott Las Vegasba, hogy részt vegyen a ConExpo nevű építőipari szakkiállításon, amelyen Kanadát képviselte. Azt is elárulta, hogy eredetileg bizonytalan volt az utazást illetően, miután édesapjánál 2025 decemberében rákot diagnosztizáltak.

Az incidens éjszakájáról szólva Fairbairn azt vallotta, hogy a napot szerencsejátékkal és 30-40 sör elfogyasztásával töltötte. Hajnali öt óra körül a biztonsági kamerák rögzítették, amint erősen ittas, kialvatlan állapotban átmászik a madár kifutóját körülvevő kerítésen. Az esküdteknek elmondta, hogy kezdetben azért ment be a kifutóba, mert észrevett egy madarat, amelynek a szárnyai "nem tűntek egyformának". Azt ugyanakkor elismerte, hogy tudta: nem lett volna szabad bemásznia.

Fairbairn azt állította, hogy leült az egyik flamingó mellé, majd azért kapta fel Peachyt, hogy fényképet készítsen vele, és egy "ostoba, vicces tréfát" csináljon az egészből.

A madarat a saját ingébe csavarta, állítása szerint azért, hogy megvédje a sérülésektől, miközben derékig érő sövényeken haladt át vele. Ezután a szobájába vitte Peachyt. Elmondása szerint két-három percig tartotta bent a madarat, majd a folyosón hagyta. Nem sokkal később letartóztatták, miközben éppen átöltözött, hogy visszavigye az állatot.