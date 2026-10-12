Dermesztő hideggel indulhat a hét: hétfő hajnalban fagypont közelébe zuhanhat a hőmérséklet

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése hétfőre: hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik.

Időjárás hétfőn: fagypont közeli hideg, köd és akár 19 fok is várható Fotó: unsplash.com

Időjárás hétfőn: fagypont közeli hideg, köd és akár 19 fok is várható

Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.