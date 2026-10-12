Dermesztő hideggel indulhat a hét: hétfő hajnalban fagypont közelébe zuhanhat a hőmérséklet

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése hétfőre: hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik.
Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.