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Erre az időjárásra nehéz lesz felöltözni: durva, ami ránk vár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 07:00
naposszerdafagy
Igazi hőmérsékleti hullámvasúttal indulhat a nap: miközben hajnalban a fagyzugos területeken gyenge fagy is előfordulhat, délután már 23–27 fokot mérhetünk.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd estétől szerda reggelig: jobbára derült vagy fátyolfelhős időre időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. 

Időjárás: hajnali fagy után akár 27 fokot is mérhetünk
Időjárás: hajnali fagy után akár 27 fokot is mérhetünk Fotó: unsplash.com

Időjárás: hajnali fagy után akár 27 fokot is mérhetünk

Csapadék továbbra sem várható. Hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél jóval enyhébb lehet a reggel.

A nap további részében döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A délies szelet helyenként élénk, Sopron környékén akár erős lökések kísérhetik

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
 

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