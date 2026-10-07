Erre az időjárásra nehéz lesz felöltözni: durva, ami ránk vár

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd estétől szerda reggelig: jobbára derült vagy fátyolfelhős időre időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet.

Időjárás: hajnali fagy után akár 27 fokot is mérhetünk Fotó: unsplash.com

Időjárás: hajnali fagy után akár 27 fokot is mérhetünk

Csapadék továbbra sem várható. Hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél jóval enyhébb lehet a reggel.

A nap további részében döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A délies szelet helyenként élénk, Sopron környékén akár erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.

