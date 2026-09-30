Nyakunkon a fagypont: brutális hőingással csap le ránk az időjárás

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerda reggeltől szerda éjfélig: hajnalban felhőtlen idő várható, néhol párásság, foltokban köd nem kizárt.
Mérsékelt vagy gyenge lesz a keleties szél. A korai órákban általában 4, 10 fok várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő, míg a magasabb térszíneken, vízpartokon kissé enyhébb lesz az idő.
A nap további részében már derült, napos, száraz idő várható. A délkeleti, keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
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