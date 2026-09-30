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Nyakunkon a fagypont: brutális hőingással csap le ránk az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 07:00
fagypontszerda
Alaposan rákapcsol az időjárás a hőmérsékleti hullámvasútra: miközben napközben még kellemesen meleg, napos időre számíthatunk, hajnalban már egészen más arcát mutatja az ősz.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerda reggeltől szerda éjfélig: hajnalban felhőtlen idő várható, néhol párásság, foltokban köd nem kizárt. 

Időjárás: fagypontig hűlhet a levegő, délután 26 fok is lehet
Időjárás: fagypontig hűlhet a levegő, délután 26 fok is lehet Fotó: unsplash.com

Időjárás: fagypontig hűlhet a levegő, délután 26 fok is lehet

Mérsékelt vagy gyenge lesz a keleties szél. A korai órákban általában 4, 10 fok várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő, míg a magasabb térszíneken, vízpartokon kissé enyhébb lesz az idő.
 

A nap további részében már derült, napos, száraz idő várható. A délkeleti, keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu