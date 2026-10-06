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Durva fordulat jön az időjárásban: hajnalban még fagyhat, délután 26 fok ütheti meg az országot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 07:00
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Alaposan rákapcsol az időjárás a hőmérsékleti hullámvasútra: miközben hajnalban az ország hidegre hajlamos részein gyenge fagy is előfordulhat, napközben már szinte nyárias meleg köszönthet be.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerint nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyolfelhők az égen, de természetesen csapadék azokból sem lesz. 

Időjárás: fagyos hajnal után 26 fokos meleg jöhet kedden
Időjárás: fagyos hajnal után 26 fokos meleg jöhet kedden
Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás: fagyos hajnal után 26 fokos meleg jöhet kedden

A hajnali órákban gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal is enyhébb lehet a reggel.

A nap további részében derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a délies szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
 

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