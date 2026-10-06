Durva fordulat jön az időjárásban: hajnalban még fagyhat, délután 26 fok ütheti meg az országot

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerint nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyolfelhők az égen, de természetesen csapadék azokból sem lesz.
A hajnali órákban gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal is enyhébb lehet a reggel.
A nap további részében derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a délies szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
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