Szakadó eső és erős szél csaphat le vasárnap – mutatjuk, hol süthet ki végre a nap

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése vasárnapra: a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő. Keleten ugyanakkor estig borult maradhat az ég.
Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik. Jelentős mennyiségre is van esély. Este nyugaton fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. Az ország nyugati felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, északi szél.
A minimum 8 és 13, a csúcsérték 13 és 21 fok között alakul, a tartósan csapadékos keleti tájakon lesz a leghűvösebb.
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