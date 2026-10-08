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Véget ér az utónyár? Ilyen időjárásra kell felkészülni!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zápor
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjáráshőmérsékletnapsütés
A javarészt napsütéses idő után beborul az ég. Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökön nyugat felől egyre több felhő érkezik, és főként az északi, északnyugati országrészben egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Pénteken már felhősebb időre van kilátás, és főként éjszaka előfordulhat csapadék, napközben azonban egyre inkább felszakadozik a felhőzet, és még a nap is kisüthet.
H. A.
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Bár sokáig tartotta magát az utónyár, az időjárás-előrejelzés szerint a napsütés mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak, valamint a hőmérséklet is csökkenhet. 

ősz, időjárás,
Ilyen időjárás várható a napokban / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárás várható a napokban

Csütörtök nyugat felől egyre több felhő érkezik, és főként az északi, északnyugati országrészben egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Keleten azonban még estig zömmel napos maradhat az idő. A délies szél többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előforulhatnak. Hajnalban 3–10, délután pedig 22–28 fok várható.

Pénteken már felhősebb időre van kilátás, főként éjszaka fordulhat elő csapadék, napközben azonban egyre inkább felszakadozik a felhőzet, mi több, még a nap is kisüthet. Az északnyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel kísérheti a napot. Hajnalban 8–16, délután már csak 14–24 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

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