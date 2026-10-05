Jobb lesz magunknál tartani az esernyőt: esővel indítja a hetet az időjárás

Aki már várta a kicsit hűvösebb, csapadékos őszi időjárást, annak ez a hét igazán jó lesz. A délutáni 25 fok körüli hőmérsékletek csillapodni látszanak, ráadásul több helyen esőre is lehet számítani.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Hétfőn bár még mindig többórás napsütésre kell számítani, néhol felhők lepik el az eget, sőt még futó záporokat is hozhatnak. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik - írja a HungaroMet. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12 fok között alakul, míg délután általában 21 és 22 fok lesz, de északkeleti tájainkon kissé hűvösebb is lehet.

A Köpönyeg előrejelzése szerint ezután már jobban tartja magát az időjárás az őszi menetrendhez: míg kedd és szerda délután még napsütéses, meleg idő lesz, addig csütörtöktől már csökkenni fog a hőmérséklet, és csapadékból sem lesz hiány.