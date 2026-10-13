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Eloszlanak a fellegek: ismét száraz napok köszöntenek ránk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csapadék
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjárásnapsütés
A borús, esős napok után ismét kisüt a nap. Az időjárás-előrejelzés szerint kedden már sok napsütésre van kilátás, mialatt az idő is száraz marad, és szerdán sem kell csapadékra számítani. Mutatjuk a részleteket!
H. A.
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Az időjárás-előrejelzés a korábbi esőzést követően már vasárnapra azt jósolta, bár az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére pedig ott is mindenütt megszűnik. Hétfőre változóan felhős időt ígértek, számottevő csapadék nélkül, míg kedden és szerdán már sok napsütésre számíthatunk.

ősz, időjárás
Időjárás-előrejelzés: ismét szárazabb napok köszöntenek ránk / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: ismét szárazabb napok köszöntenek ránk

Kedden, a hét második napján a gomoly- és fátyolfelhők mellett már sok napsütésre van kilátás, és az idő is száraz marad, bár az északias szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 0–10, délután 13–19 fok várható.

Szerdán a felhők mellett ismét sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így összességében nyugodt, száraz őszi idő ígérkezik. Hajnalban -1 és 9, délután 14–19 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

 

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