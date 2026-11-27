Három évvel Matthew Perry halála után meglepő változást eszközöltek a színész végső nyughelyén. A Jóbarátok Chandler-jének sírjára egy új, jóval nagyobb emléktábla került, amelyről eltűnt a legendás sorozatra utaló felirat.

Matthew Perry halála után három évvel kicserélték a színész sírkövén lévő emléktáblát

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Matthew Perry halála után három évvel kicserélték a színész sírkövén lévő emléktáblát

halála után három évvel kicserélték a színész sírkövén lévő emléktáblát A sírkövön korábban egy utalás volt a sztár Jóbarátok című sorozatban nyújtott alakítására, most azonban egy teljesen másik szöveget helyeztek fel

című sorozatban nyújtott alakítására, most azonban egy teljesen másik szöveget helyeztek fel Az 54 éves színész 2023. október 28-án halt meg ketamin-túladagolásban.

Matthew Perry sírján átírták a feliratot

Jelentős változást eszközöltek Matthew Perry sírjánál. A Jóbarátok Chandler-jének emléktábláját – ami a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban található – váratlanul lecserélték. A sírtáblán korábban a „Much Loved – Friend” szöveg, vagyis a „Nagyon szeretett – barát” felirat szerepelt, ami egyértelmű utalás volt a Jóbarátok című sorozatra. Az új emléktábla azonban már egészen más üzenetet hordoz: „WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS”, azaz „Teljes szívünkből szeretünk”. A változásra az Entertainment Weekly figyelt fel először.

Több mint két évig jelöletlen volt a sírja

A színész végső nyughelye több mint két évig volt jelöletlen, és csak 2026 januárjában került ki az első emléktábla, amely Matthew Perry nevét, születési idejét és a Jóbarátok című sorozatra utaló feliratot tartalmazta. Most ezt váltotta fel a nagyobb, új szöveget tartalmazó tábla. És bár azt pontosan nem lehet tudni, hogy miért történt a csere, az viszont egyértelművé vált a képekből, hogy a színész nyughelyét a mai napig aktívan látogatják a gyászolók.

Matthew Perry 10 évadon keresztül alakította a Jóbarátok Chandler-jét

(Fotó: KPA/Northfoto)

Matthew Perry halála

A Jóbarátok Chandler-je 2023. október 28-án, mindössze 54 éves korában halt meg. Holttestére Los Angeles-i otthonában, a jakuzzijában találtak rá. A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, majd kicsivel később közzétették Matthew Perry halálának okát is: a jelentés szerint a színész ketamin-túladagolásban halt meg. A hosszadalmas nyomozás során továbbá azt is kiderítették, hogyan jutott hozzá a színész a végzetes mennyiségű ketaminhoz. A vizsgálat során öt embert vontak felelősségre, köztük orvosokat, egy kábítószer-kereskedőt, valamint a színész személyi asszisztensét, Kenneth Iwamasa-t.