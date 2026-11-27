Három évvel Matthew Perry halála után meglepő változást eszközöltek a színész végső nyughelyén. A Jóbarátok Chandler-jének sírjára egy új, jóval nagyobb emléktábla került, amelyről eltűnt a legendás sorozatra utaló felirat.
Jelentős változást eszközöltek Matthew Perry sírjánál. A Jóbarátok Chandler-jének emléktábláját – ami a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban található – váratlanul lecserélték. A sírtáblán korábban a „Much Loved – Friend” szöveg, vagyis a „Nagyon szeretett – barát” felirat szerepelt, ami egyértelmű utalás volt a Jóbarátok című sorozatra. Az új emléktábla azonban már egészen más üzenetet hordoz: „WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS”, azaz „Teljes szívünkből szeretünk”. A változásra az Entertainment Weekly figyelt fel először.
A színész végső nyughelye több mint két évig volt jelöletlen, és csak 2026 januárjában került ki az első emléktábla, amely Matthew Perry nevét, születési idejét és a Jóbarátok című sorozatra utaló feliratot tartalmazta. Most ezt váltotta fel a nagyobb, új szöveget tartalmazó tábla. És bár azt pontosan nem lehet tudni, hogy miért történt a csere, az viszont egyértelművé vált a képekből, hogy a színész nyughelyét a mai napig aktívan látogatják a gyászolók.
A Jóbarátok Chandler-je 2023. október 28-án, mindössze 54 éves korában halt meg. Holttestére Los Angeles-i otthonában, a jakuzzijában találtak rá. A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, majd kicsivel később közzétették Matthew Perry halálának okát is: a jelentés szerint a színész ketamin-túladagolásban halt meg. A hosszadalmas nyomozás során továbbá azt is kiderítették, hogyan jutott hozzá a színész a végzetes mennyiségű ketaminhoz. A vizsgálat során öt embert vontak felelősségre, köztük orvosokat, egy kábítószer-kereskedőt, valamint a színész személyi asszisztensét, Kenneth Iwamasa-t.
A Jóbarátok sorozat egykori sztárjai az elmúlt években többször is megemlékeztek elhunyt kollégájukról. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer és Matt LeBlanc is megtalálták a módját annak, hogyan tisztelegjenek egykori jó barátjuk előtt. Matthew Perry halálának második évfordulóján összeálltak egy adománygyűjtő akcióhoz, ahol a bevételt a Matthew Perry Alapítványnak szentelték.
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