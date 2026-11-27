Vajon minek örülne igazán édesanyád, a húgod vagy a feleséged karácsonykor? Egy újabb parfümnek, egy szép sálnak, esetleg valami egészen másnak? Ha idén személyesebb meglepetést szeretnél, gondold végig, mivel tölti legszívesebben a szabadidejét! Az ÉlményPláza kínálatából hat olyan programot válogattunk, amelyek egészen különböző ízléshez és kedvteléshez illenek.
Egy kellemes masszázs, szaunázás, majd egy kis lazítás a pihenőtérben. A day spa élmények azoknak szerezhetnek örömet, akik szeretnének néhány órára kiszakadni a hétköznapokból. Itt végre senki sem siettet, és a következő programot sem kell fejben szervezni.
A parfüm örök kedvenc, ha női ajándékról van szó. De mi lenne, ha idén egy kis csavart vinnél a megszokott meglepetésbe, és ezúttal a megajándékozott maga alkothatná meg a kedvenc illatát? Egy parfümkészítő workshop remek meglepetés annak, aki szeret kreatívkodni, új dolgokat kipróbálni, és persze rajong az illatokért. Az ÉlményPláza workshopjai között olyan programot is találsz, ahol különböző illatjegyekkel kísérletezhet, és elkészítheti a saját, egyedi parfümjét.
Akit érdekel a szépségápolás, és szívesen fedez fel új sminkeket, frizurákat, annak egy teljes átalakító program remek meglepetés. Profi sminkes, fodrász és stylist segít megtalálni a hozzá legjobban illő megjelenést, a napot pedig egy fotózás koronázza meg. Az ÉlményPláza fotózással egybekötött programjai között ilyen élményt is választhatsz.
Aki szívesen kísérletezik a konyhában, és boldogan próbál ki új recepteket. Neki egy bonbonkészítő foglalkozás vagy főzőkurzus igazi telitalálat lehet. Az ÉlményPláza gasztronómiai programjain szakértők segítségével sajátíthat el új fogásokat, és persze a kóstolás sem marad el!
Egy vezetett borkóstolón még a régi kedvencek is tartogathatnak meglepetéseket. Új szőlőfajták, izgalmas ízek, érdekes történetek kerülnek terítékre. Ha a megajándékozott szeret elmélyedni a borok ízében, vagy szívesen töltene el egy kellemes estét a barátaival, ezzel az élménnyel biztosan örömet szerzel.
Aki az állatok társaságában és a friss levegőn érzi magát a legjobban, annak egy lovas program lehet az ideális ajándék. A lovas élmények között kezdőknek szóló lehetőségek is akadnak, így akkor is átélheti a lovaglás örömét, ha eddig csak messziről csodálta a lovakat.
Karácsonykor azzal szerezheted a legnagyobb örömet, ha megmutatod, mennyire ismered azt, akit megajándékozol. Lehet, hogy egy nyugodt délutánra vágyik, új ízeket fedezne fel, vagy régóta szeretne kipróbálni valamit. Az ÉlményPlázán mindehhez találsz ötleteket – neked már csak azt kell eldöntened, melyik élményt rejted idén a fa alá!
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Ha idén személyesebb karácsonyi meglepetést keresel, az ÉlményPláza változatos élményajándékai között a pihentető programoktól a kreatív kalandokig számos lehetőségből válogathatsz.
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