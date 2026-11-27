A karácsonyi készülődést nem érdemes elodázni, különösen, amikor a minőségi hozzávalókról van szó. Szerencsére a SPAR polcain mindent megtalálunk, amire az ünnepi finomságok elkészítéséhez szükség lehet: érdemes már most körülnézni az üzletekben, hiszen a kedvezményes ajánlatokkal még spórolhatunk is, miközben időben gondoskodunk a karácsonyi sütemények hozzávalóiról.

Fantasztikus akciókkal vár a SPAR / Fotó: Illusztráció: Unsplash / Anita Austvika

Fantasztikus akciókkal vár a SPAR

Paco mákos töltelék: 28% kedvezménnyel 699 Ft helyett 499 Ft

28% kedvezménnyel 699 Ft helyett SPAR Hazai.Szeretem ESL tej: 21% kedvezménnyel 379 Ft helyett 299 Ft

21% kedvezménnyel 379 Ft helyett SPAR 385 grammos felezett szilvabefőtt: 11% kedvezménnyel 679 Ft helyett 599 Ft

11% kedvezménnyel 679 Ft helyett Thymos Prémium Holland kakaópor : 33% kedvezménnyel 1199 Ft helyett 799 Ft

: 33% kedvezménnyel 1199 Ft helyett Alufix sütőpapír: 30% kedvezménnyel 849 Ft helyett 589 Ft

30% kedvezménnyel 849 Ft helyett Menz&Gasser lekvár: 25% kedvezmény minden lekvár árából

Ne feledkezzünk meg a Mikulásról sem, amihez a SPAR-ban ugyancsak mindent megtalálunk, hogy igazán személyre szabott legyen a Mikulás-csomag. Kinder csokoládék széles választéka, sétapálca nyalóka, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi várja, hogy örömet csalhasson a gyerekek arcára. A legkisebbek egyik kedvence, a Dörmi piskóta pedig 20%-kal olcsóbban szerethető be. A mikulászacskó a SPAR akciós újság szerint többféle mintával 75 forintért kapható. A csínytevőknek virgács is jár, ami csak 529 forint az üzletekben - írja a Mindmegette.