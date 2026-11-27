A karácsonyi készülődést nem érdemes elodázni, különösen, amikor a minőségi hozzávalókról van szó. Szerencsére a SPAR polcain mindent megtalálunk, amire az ünnepi finomságok elkészítéséhez szükség lehet: érdemes már most körülnézni az üzletekben, hiszen a kedvezményes ajánlatokkal még spórolhatunk is, miközben időben gondoskodunk a karácsonyi sütemények hozzávalóiról.
Ne feledkezzünk meg a Mikulásról sem, amihez a SPAR-ban ugyancsak mindent megtalálunk, hogy igazán személyre szabott legyen a Mikulás-csomag. Kinder csokoládék széles választéka, sétapálca nyalóka, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi várja, hogy örömet csalhasson a gyerekek arcára. A legkisebbek egyik kedvence, a Dörmi piskóta pedig 20%-kal olcsóbban szerethető be. A mikulászacskó a SPAR akciós újság szerint többféle mintával 75 forintért kapható. A csínytevőknek virgács is jár, ami csak 529 forint az üzletekben - írja a Mindmegette.
A teljes aktuális kínálat a SPAR szórólapjában található. Az akciós árak 2026. november 26. és december 2. között, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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