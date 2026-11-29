Igazi sztárparádé alakulhat ki a békés Cotswolds régióban. Úgy hírlik, Hollywood egyik legismertebb párosa keres magának otthont Meghan Markle és Harry herceg szomszédságában. Robert Pattinson James Bond szerepe miatt költözne az Egyesült Királyságba menyasszonyával, Suki Waterhouse-zal.

Meghan Markle és Harry herceg szomszédságába költözhet Hollywood egyik legismertebb sztárpárja (Fotó: KGC-320/441/Northfoto)

Meghan Markle és Harry herceg hamarosan új hollywoodi szomszédokat köszönthetnek

hamarosan új hollywoodi szomszédokat köszönthetnek Robert Pattinson és menyasszonya, Suki Waterhouse a sussexi hercegi pár otthonának környékén keresgélnek maguknak ingatlant

és menyasszonya, a sussexi hercegi pár otthonának környékén keresgélnek maguknak ingatlant A 40 éves színész James Bond szerepe miatt szeretne Angliába költözni családjával.

Meghan Markle és Harry herceg szomszédságába költözhet Hollywood egyik legismertebb sztárpárja

Úgy tűnik, hamarosan újabb világhírű pár költözhet Harry herceg és Meghan Markle közelébe. A The Sun értesülései szerint Robert Pattinson és menyasszonya, Suki Waterhouse az angliai Cotswolds vidékén keresgélnek maguknak új otthont, így akár könnyen a sussexi hercegi pár szomszédjaivá is válhatnak. A lap információi szerint Harry és Meghan otthonának környéke első helyen szerepel a sztárpár listáján, mivel köztudott, hogy a régió különösen híres a diszkréciójáról. A helyiek állítólag békén hagyják a sztárokat, akik ennek fényében nyugodtan élhetik a mindennapjaikat a kíváncsi tekintetektől távol.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse Cotswolds régiójában keresgélnek ingatlant maguknak (Fotó: Stefanie Rex/Northfoto)

Robert Pattinson James Bond szerepe miatt akarja a költözést

A bennfentes forrás szerint Robert Pattinson James Bond szerepe miatt szeretne átköltözni Angliába. A következő 007-es filmjei forgatásának jelentős része ugyanis az Egyesült Királyságban zajlik majd, ezért a pár várhatóan sokkal több időt tölt majd az országban, mint korábban. És bár eddig leginkább csak bérelték az ingatlanokat, most azonban úgy érzik, eljött az ideje annak, hogy saját, nyugodt vidéki bázist alakítsanak ki maguknak és kétéves kislányuknak. Cotswolds környéke, ahol Harry herceg és Meghan Markle is lakik, pedig az egyik legnépszerűbb választás a sztárok körében.

Robert Pattinson James Bond szerepe miatt szeretne Angliába költözni családjával (Fotó: Amazon MGM via Bestimage/Northfoto)

Igazi sztárnegyed lett Cotswolds

A sussexi hercegi pár augusztus végén költözött Angliába, miután hat éven keresztül Amerikában éltek. Harry herceg és Meghan Markle azonban nem az egyetlen híresség, aki szintén ezt a régiót választotta. A környék egyik legismertebb sztárpárja kétségkívül David és Victoria Beckham, de Kate Moss, Liam Gallagher, Calvin Harris, Ellie Goulding és Simon Cowell is már vásárolt magának ingatlant Cotswolds területén.