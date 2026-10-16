Harry herceg szigorú szabályt állított fel Meghan Markle-lel való házasságában

Harry herceg rendkívül szigorú házassági szabályt állított fel: legfeljebb tíz napot hajlandó távol tölteni Meghan Markle-től és a gyerekeitől. A sussexi hercegnek ez a szabály segít egyensúlyban tartani a házasságát, az apaságot és a munkáját.
Harry herceg egy új, a gyászról és a lelki ellenálló képességről szóló MasterClass-videóban beszélt arról, hogyan próbál egyensúlyt teremteni a munkája és a családi élete között. Állítása szerint egy különleges szabályt állított fel a magánéletében: nem szeretne tíz napnál többet távol lenni a feleségétől, Meghan Markle-től és két gyermeküktől. Úgy véli, hogy boldogságának egyik legfontosabb forrása az, hogy időt tölthet a szeretteivel, miközben a munkájában is örömöt és célt talál. A kettő közötti egyensúly megteremtésének pedig az a kulcsa, hogy legfeljebb tíz napig legyen távol a feleségétől és a gyermekeitől.
Az öröm és a boldogság közötti egyensúly megteremtésének kulcsa az, hogy legfeljebb 10 napra legyek távol a feleségemtől és a gyerekeimtől.
A tíznapos határ nem teljesen új gondolat a házaspár életében. Harry herceg Meghan Markle-lel való kapcsolatának kezdetén vezette be ezt a szabályt. Annak idején ugyanis két különböző kontinensen éltek, miközben rengeteg elfoglaltságuk volt. Ez a feltétel azonban segített nekik abban, hogy fenntartsák a szerelmüket. A mostani szabály viszont már egy egészen más élethelyzethez igazodik. Harry herceg és Meghan Markle 2018 májusában házasodott össze, és ezt követően két gyermekük született: Archie herceg 2019-ben, Lilibet hercegnő pedig 2021-ben. És bár most már az egész család együtt él az Egyesült Királyságban, továbbra is tartják magukat ehhez, hiszen azóta is rengeteget kell utazniuk a különböző szakmai és jótékonysági feladataik miatt.
Harry herceg MasterClass-programjának új videójának középpontjában azonban nem kizárólag a családi élete áll. A gyász újrafogalmazása: A reziliencia építése a veszteségen keresztül című anyagban Mary-Frances O'Connor idegtudóssal beszélget a gyászról, a veszteség feldolgozásáról és arról, hogyan hatnak ezek az élmények az ember életére. Ez különösen személyes téma számára, hiszen édesanyját, Diana hercegnét mindössze tizenkét éves korában veszítette el. Ezzel a programmal szeretne támogatást nyújtani azoknak, akik hozzá hasonlóan veszteséget éltek át.
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