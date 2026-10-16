Harry herceg rendkívül szigorú házassági szabályt állított fel: legfeljebb tíz napot hajlandó távol tölteni Meghan Markle-től és a gyerekeitől. A sussexi hercegnek ez a szabály segít egyensúlyban tartani a házasságát, az apaságot és a munkáját.

Harry herceg nem hajlandó 10 napnál többet távol lenni feleségétől, Meghan Markle-től és gyerekeitől

(Fotó: Stephen Lock/i-Images/Northfoto)

A sussexi herceg elárulta, milyen szigorú házassági szabályt követ a magánéletében annak érdekében, hogy egyensúlyt tudjon tartani a munka és a család között

Harry herceg MasterClass videójában elmondta, hogy legfeljebb 10 napot hajlandó távol tölteni feleségétől és gyermekeitől

videójában elmondta, hogy legfeljebb 10 napot hajlandó távol tölteni feleségétől és gyermekeitől Ezt még annak idején Meghan Markle-el együtt vezették be, amikor távkapcsolatban voltak, és annyira bevált nekik, hogy azóta is alkalmazzák kapcsolatukban.

Harry herceg szigorú szabályt állított fel Meghan Markle-lel való házasságában

Harry herceg egy új, a gyászról és a lelki ellenálló képességről szóló MasterClass-videóban beszélt arról, hogyan próbál egyensúlyt teremteni a munkája és a családi élete között. Állítása szerint egy különleges szabályt állított fel a magánéletében: nem szeretne tíz napnál többet távol lenni a feleségétől, Meghan Markle-től és két gyermeküktől. Úgy véli, hogy boldogságának egyik legfontosabb forrása az, hogy időt tölthet a szeretteivel, miközben a munkájában is örömöt és célt talál. A kettő közötti egyensúly megteremtésének pedig az a kulcsa, hogy legfeljebb tíz napig legyen távol a feleségétől és a gyermekeitől.

Az öröm és a boldogság közötti egyensúly megteremtésének kulcsa az, hogy legfeljebb 10 napra legyek távol a feleségemtől és a gyerekeimtől.

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatuk elején vezették be ezt a szabályt, amikor két külön kontinensen éltek

(Fotó: Amy Katz/Northfoto)

Ez nem egy új szabály Meghan Markle-lel való kapcsolatában

A tíznapos határ nem teljesen új gondolat a házaspár életében. Harry herceg Meghan Markle-lel való kapcsolatának kezdetén vezette be ezt a szabályt. Annak idején ugyanis két különböző kontinensen éltek, miközben rengeteg elfoglaltságuk volt. Ez a feltétel azonban segített nekik abban, hogy fenntartsák a szerelmüket. A mostani szabály viszont már egy egészen más élethelyzethez igazodik. Harry herceg és Meghan Markle 2018 májusában házasodott össze, és ezt követően két gyermekük született: Archie herceg 2019-ben, Lilibet hercegnő pedig 2021-ben. És bár most már az egész család együtt él az Egyesült Királyságban, továbbra is tartják magukat ehhez, hiszen azóta is rengeteget kell utazniuk a különböző szakmai és jótékonysági feladataik miatt.