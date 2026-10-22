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Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors költözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 09:30
Károly királybékülésMeghan Marklebrit királyi családHarry hercegVilmos herceg
A sussexi herceg őszinte vallomást tett arról, hogy miért költöztek haza családjával. Harry herceg így szeretne egy lépéssel közelebb kerülni a béküléshez.
Fekete Ágnes
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A sussexi herceg végre elárulta, mi állt a váratlan hazaköltözésének hátterében: szeretné rendezni a kapcsolatát édesapjával, Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel. Harry herceg és Meghan Markle hat év amerikai lét után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel. A döntés sokakat meglepett, hiszen a pár korábban a brit királyi családdal való konfliktusai miatt hagyta el az országot. És bár most fizikálisan közelebb költöztek, a családi béke korántsem garantált.

Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban
Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban (Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto)
  • Harry herceg őszinte vallomást tett arról, miért is költöztek haza a családjával
  • A család közelsége volt a legnagyobb motiváló erő, illetve a remény arra, hogy a korábbi konfliktusokat rendezni tudja
  • A sussexi hercegi pár hat év távollét után döntöttek úgy, hogy visszatérnek az Egyesült Királyságba

Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban

Harry herceg a GQ magazin Zach Baron által készített interjújában végre őszintén megnyílt arról, miért döntöttek Meghan Markle-lel a visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára. Különösen fontosnak tartja, hogy gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Továbbá elmondta, hogy már korábban is felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem feltétlenül számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat. 

Harry herceg szeretne közelebb lenni a családjához
Harry herceg szeretne közelebb lenni a családjához (Fotó: PA /  Northfoto)

A brit királyi családdal való kibékülés is a céljai között van

Állítása szerint a döntés másik fontos része az volt, hogy ismét közelebb kerülhessen a családjához. Harry herceg hat évvel ezelőtt feleségével együtt távolodott el a brit királyi családtól, és azóta számos konfliktus került nyilvánosságra közte, Vilmos herceg és III. Károly király között. A sussexi herceg most úgy véli, hogy ami történt, az már a múlté és szeretné, ha a családi viszonyok rendeződnének:

Remélem, hogy az megváltozik. Ami akkor történt, az már a múlté, az elmúlt hat évben pedig ennek a folytatása zajlott. Voltak olyan csaták, amelyeket meg kellett vívni. De remélhetőleg mindannyian pontot tehetünk a végére. És a világban zajló minden más esemény mellett vannak olyan múltbeli aspektusok, amelyeket biztos vagyok benne, hogy mindannyian - én, a családom, a brit sajtó egy része - szívesen magunk mögött hagynánk, és a nagyobb jó érdekében dolgoznánk.

Harry herceg azt reméli, a hazaköltözéssel rendezni tudja kapcsolatát testvérével, Vilmos herceggel
Harry herceg azt reméli, a hazaköltözéssel rendezni tudja kapcsolatát testvérével, Vilmos herceggel (Fotó: i-Images / eyevine /  Northfoto)

Harry herceg hazaköltözése nem garantálja a békülést

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy hátat fordítanak az Egyesült Királyságnak és Amerikában telepednek le. Az elköltözésük után saját médiaprojekteket indítottak, dokumentumfilmeket készítettek, és a sussexi herceg megjelentette memoárját, a Spare-t is, ami legfőképpen a családjáról szólt. Ezek számos konfliktust szültek a brit királyi család tagjai között. És bár most hat év után ismét hazatértek, a fizikai közelség egyáltalán nem jelenti azt, hogy újra békesség jön a családtagok között. 

 

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