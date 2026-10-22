A sussexi herceg végre elárulta, mi állt a váratlan hazaköltözésének hátterében: szeretné rendezni a kapcsolatát édesapjával, Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel. Harry herceg és Meghan Markle hat év amerikai lét után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel. A döntés sokakat meglepett, hiszen a pár korábban a brit királyi családdal való konfliktusai miatt hagyta el az országot. És bár most fizikálisan közelebb költöztek, a családi béke korántsem garantált.

Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Harry herceg őszinte vallomást tett arról, miért is költöztek haza a családjával

őszinte vallomást tett arról, miért is költöztek haza a családjával A család közelsége volt a legnagyobb motiváló erő, illetve a remény arra, hogy a korábbi konfliktusokat rendezni tudja

A sussexi hercegi pár hat év távollét után döntöttek úgy, hogy visszatérnek az Egyesült Királyságba

Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban

Harry herceg a GQ magazin Zach Baron által készített interjújában végre őszintén megnyílt arról, miért döntöttek Meghan Markle-lel a visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára. Különösen fontosnak tartja, hogy gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Továbbá elmondta, hogy már korábban is felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem feltétlenül számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat.

Harry herceg szeretne közelebb lenni a családjához (Fotó: PA / Northfoto)

A brit királyi családdal való kibékülés is a céljai között van

Állítása szerint a döntés másik fontos része az volt, hogy ismét közelebb kerülhessen a családjához. Harry herceg hat évvel ezelőtt feleségével együtt távolodott el a brit királyi családtól, és azóta számos konfliktus került nyilvánosságra közte, Vilmos herceg és III. Károly király között. A sussexi herceg most úgy véli, hogy ami történt, az már a múlté és szeretné, ha a családi viszonyok rendeződnének: