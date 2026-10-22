Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba a hazaköltözésével kapcsolatban

A sussexi herceg végre elárulta, mi állt a váratlan hazaköltözésének hátterében: szeretné rendezni a kapcsolatát édesapjával, Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel. Harry herceg és Meghan Markle hat év amerikai lét után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel. A döntés sokakat meglepett, hiszen a pár korábban a brit királyi családdal való konfliktusai miatt hagyta el az országot. És bár most fizikálisan közelebb költöztek, a családi béke korántsem garantált.
Harry herceg a GQ magazin Zach Baron által készített interjújában végre őszintén megnyílt arról, miért döntöttek Meghan Markle-lel a visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára. Különösen fontosnak tartja, hogy gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Továbbá elmondta, hogy már korábban is felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem feltétlenül számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat.
Állítása szerint a döntés másik fontos része az volt, hogy ismét közelebb kerülhessen a családjához. Harry herceg hat évvel ezelőtt feleségével együtt távolodott el a brit királyi családtól, és azóta számos konfliktus került nyilvánosságra közte, Vilmos herceg és III. Károly király között. A sussexi herceg most úgy véli, hogy ami történt, az már a múlté és szeretné, ha a családi viszonyok rendeződnének:
Remélem, hogy az megváltozik. Ami akkor történt, az már a múlté, az elmúlt hat évben pedig ennek a folytatása zajlott. Voltak olyan csaták, amelyeket meg kellett vívni. De remélhetőleg mindannyian pontot tehetünk a végére. És a világban zajló minden más esemény mellett vannak olyan múltbeli aspektusok, amelyeket biztos vagyok benne, hogy mindannyian - én, a családom, a brit sajtó egy része - szívesen magunk mögött hagynánk, és a nagyobb jó érdekében dolgoznánk.
Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy hátat fordítanak az Egyesült Királyságnak és Amerikában telepednek le. Az elköltözésük után saját médiaprojekteket indítottak, dokumentumfilmeket készítettek, és a sussexi herceg megjelentette memoárját, a Spare-t is, ami legfőképpen a családjáról szólt. Ezek számos konfliktust szültek a brit királyi család tagjai között. És bár most hat év után ismét hazatértek, a fizikai közelség egyáltalán nem jelenti azt, hogy újra békesség jön a családtagok között.
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