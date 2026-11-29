Nótár Mary mindent belead, hogy a Sztárban Sztár Gála színpadán hétről hétre emlékezetes produkcióval kápráztassa el a nézőket. Az énekesnő a múlt heti adásban Fergie bőrébe bújt, és A nagy Gatsby című film ikonikus dalát adta elő, ám a felkészülés korántsem volt zökkenőmentes. Mary a Borsnak elárulta, annyira izgult a fellépése miatt, hogy otthon is rengeteget gyakorolt, az egyik próbán azonban megsérült a térde.

Nótár Mary óriásit énekelt a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár Gála 2026 egyik legnézettebb műsora

A Sztárban Sztár Gála második élő show-jában Nótár Marynek nemcsak az éneklésre kellett figyelnie, hanem a látványos színpadi mozgásra és a koreográfiára is. A produkcióban több helyszínen kellett mozognia, ráadásul a charleston tánc is fontos része volt a fellépésnek. Az énekesnő számára ez komoly kihívást jelentett, ezért a lehető legtöbbet szerette volna kihozni magából. A nagy igyekezetnek azonban kellemetlen következménye lett.

„Nagyon paráztam a produkció miatt, mert rengeteg mindenre kellett egyszerre figyelnem. Sok volt a színpadi mozgás, ide-oda kellett menni, és a charleston koreográfiát is pontosan meg kellett tanulnom. Annyira komolyan vettem a felkészülést, hogy otthon is folyamatosan gyakoroltam” – mesélte a Borsnak.

Az otthonában egyedül gyakorolta a táncot, amelyben emeléssel kezdődött a jelenet, majd a földre kellett kerülnie és onnan felállnia. Mivel nem volt mellette senki, aki segíthetett volna, mindent saját maga próbált megoldani.

Nagyon sokszor végigcsináltam a koreográfiát, talán négyszáz alkalommal is. Egyszer azonban rosszul léptem, félreléptem, és megsérült a térdem. Mindig a tökéletességre törekszem, most viszont lehet, hogy egy kicsit túlzásba estem. Egyszerűen azt szerettem volna, hogy a lehető legjobban sikerüljön a produkció

– árulta el Mary.

Nótár Mary produkciójában komoly koreográfia is volt (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár zsűrije is megdicsérte a produkciót

A nézők a múlt heti adásban azonban nem látták rajta, mennyi nehézséggel járt a felkészülés. Nótár Mary is elégedett volt a Fergie-ként nyújtott teljesítményével, és úgy érezte, mindent megtett azért, hogy emlékezetes show-t adjon.