Nótár Mary mindent belead, hogy a Sztárban Sztár Gála színpadán hétről hétre emlékezetes produkcióval kápráztassa el a nézőket. Az énekesnő a múlt heti adásban Fergie bőrébe bújt, és A nagy Gatsby című film ikonikus dalát adta elő, ám a felkészülés korántsem volt zökkenőmentes. Mary a Borsnak elárulta, annyira izgult a fellépése miatt, hogy otthon is rengeteget gyakorolt, az egyik próbán azonban megsérült a térde.
A Sztárban Sztár Gála második élő show-jában Nótár Marynek nemcsak az éneklésre kellett figyelnie, hanem a látványos színpadi mozgásra és a koreográfiára is. A produkcióban több helyszínen kellett mozognia, ráadásul a charleston tánc is fontos része volt a fellépésnek. Az énekesnő számára ez komoly kihívást jelentett, ezért a lehető legtöbbet szerette volna kihozni magából. A nagy igyekezetnek azonban kellemetlen következménye lett.
„Nagyon paráztam a produkció miatt, mert rengeteg mindenre kellett egyszerre figyelnem. Sok volt a színpadi mozgás, ide-oda kellett menni, és a charleston koreográfiát is pontosan meg kellett tanulnom. Annyira komolyan vettem a felkészülést, hogy otthon is folyamatosan gyakoroltam” – mesélte a Borsnak.
Az otthonában egyedül gyakorolta a táncot, amelyben emeléssel kezdődött a jelenet, majd a földre kellett kerülnie és onnan felállnia. Mivel nem volt mellette senki, aki segíthetett volna, mindent saját maga próbált megoldani.
Nagyon sokszor végigcsináltam a koreográfiát, talán négyszáz alkalommal is. Egyszer azonban rosszul léptem, félreléptem, és megsérült a térdem. Mindig a tökéletességre törekszem, most viszont lehet, hogy egy kicsit túlzásba estem. Egyszerűen azt szerettem volna, hogy a lehető legjobban sikerüljön a produkció
– árulta el Mary.
A nézők a múlt heti adásban azonban nem látták rajta, mennyi nehézséggel járt a felkészülés. Nótár Mary is elégedett volt a Fergie-ként nyújtott teljesítményével, és úgy érezte, mindent megtett azért, hogy emlékezetes show-t adjon.
„A múlt heti produkciómmal összességében elégedett vagyok. A zsűri is megdicsért, és úgy érzem, tényleg beletettem apait-anyait. Szerintem jól sikerült a fellépésünk” – fogalmazott az énekesnő.
Mary már a következő feladatra koncentrál, és gőzerővel készül a Sztárban Sztár Gála újabb élő adására. A múlt heti dal annyira megtetszett neki, hogy a jövőben még többet fogja hallgatni, most pedig ismét azon dolgozik, hogy a lehető legjobb formáját hozza a színpadon. A rajongók vasárnap újra láthatják, milyen átalakulással és produkcióval készül meglepni őket.
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