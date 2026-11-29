A kínai horoszkóp szerint három állatövi jegy szülötteit szerencse és siker támogatja majd az útjukon az év legvégén. De vajon kik is lesznek azok, akikhez a legkegyesebb lesz a sors decemberben? Eláruljuk!
Majom
Decemberben a Majom évének szülöttei valami olyan eredményt érnek el, ami szélesre tárja előttük a sikerhez vezető ajtót. Két kiemelkedő nap is lesz, amire különös figyelmet kell fordítaniuk. December 12-én végre a tisztánlátás felölkerekedik az érzelmek viharán, így ha a megfelelő kérdéseket teszik fel, olyan válaszokat kaphatnak, amelyek a jövőjüket formálja majd - méghozzá pozitív irányba. December 24-re pedig a jegy a víz elemébe lép, amely felerősíti a megérzéseit. Ennek köszönhetően már akkor megérez dolgokat, amikor azt még senki sem mondja ki, ez pedig komoly előnyt jelenthet az életben.
Kakas
E jegy szülötteinek decemberben csak kérniük kell és megkapják: az év végére komolyan megtömhetik a zsebeiket, és komolyabb sikereket érhetnek el, mint arra korábban számítottak. A hónap rögtön erősen kezdődik számukra: két lábbal állnak majd a talajon és nyitott szemmel kémlelik a lehetőségeket. Aztán 13-tól két héten keresztül azt tapasztalhatják: a munkájuk eredményesebb, mint korábban bármikor. A hónap végére rendkívül hálásak lehetnek mindazért, amit elértek.
Sárkány
E jegy szülöttei a párkapcsolatok terén tapasztalhatnak rég várt előrelépést. December 8. lesz az egyik kulcsnap e téren. Aztán december 20. környékén újabb fordulópont várható: innentől kedzve a Sárkány valami olyan magabiztosságra lel önmagában, melynek hatására nem kérdőjelez meg minden egyes lépést, sokkal inkább cselekszik. A hónap végére a Sárkány évének szülötteit az az érzés járja majd át: több kapcsolat és kevesebb zavarodottság tölti ki az életüket.
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
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