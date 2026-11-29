Elsírta magát Kris Jenner amikor meglátta lánya – Kim Kardashian – arcát egy dél-koreai szépészeti kezelés után. A kellemetlen esetről Khloé Kardashian mesélt a Khloé in Wonder Land című podcastjában. A nővérek 2025 augusztusában utaztak Dél-Koreába, ahol különböző szépészeti beavatkozásokat próbáltak ki, a végeredmény azonban alaposan megijesztette őket.

Kim Kardashian (a kép nem a beavatkozás után készült) Fotó: WALTER / BESTIMAGE

Khloé szerint annyira elváltozott mindkettejük arca a kezelések után, hogy szinte az egész utazást a szállodában töltötték. Kim külsejét a Family Guy című sorozat Stewie nevű figurájához hasonlította. A hazafelé tartó repülőút tovább rontott a helyzeten, Kris Jenner pedig attól tartott, hogy lánya arca véglegesen eltorzult.

Kim Kardashian és nővére szépítészeti beavatkozáson voltak

Khloé Kardashian elárulta, hogy szinte mindent hajlandóak voltak kipróbálni, amit az orvosok ajánlottak. Bár tolmács is segítette őket, utólag úgy érezték, nem voltak teljesen tisztában azzal, milyen beavatkozásokat végeztek rajtuk.

Az utazáson velük tartó barátnőjük, La La Anthony ugyanakkor nem tapasztalt hasonló kellemetlenségeket.

A történet szerencsére jól végződött. Khloé elmondása szerint mindkettejük arca visszanyerte korábbi formáját, és nem maradt tartós elváltozás. Kim Kardashian annak idején a közösségi oldalán is megmutatta dél-koreai szépészeti kezeléseit, a kellemetlen következményekről azonban most húga számolt be részletesebben – számolt be a Page Six.

Kim Kardashian merész szerelésben hódított a Las Vegas-i Nagydíjon – fotók

Nem csak a versenyautók gondoskodtak a forró hangulatról a Las Vegas-i Nagydíjon, a paddockban is akadt látnivaló bőven. Kim Kardashian egészen merész, Ferrari-piros szerelésben jelent meg, hogy párjának, a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamiltonnak szurkoljon. A világhírű médiasztár ráadásul a vasárnap hajnali futamról sem hiányzott.