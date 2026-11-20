Robert Pattinson már azzal brutálisan megszedte magát, hogy egyáltalán elment a meghallgatásra. Az új James Bond brutális összeget kapott csak azért, hogy felvett egy jelenetet 007-es ügynökként. A beszámolók szerint pedig most, hogy ő lett a kiválasztott, akár 100 millió dollárt is megkereshet a legendás filmsorozattal.
Hatalmas érdeklődés övezte az új James Bond kiválasztását. És bár már kiderült, ki veszi át Daniel Craig helyét, azt mégis kevesen tudják, hogy maga a kiválasztási folyamat is milyen brutálisan költséges. A Daily Mail szerint Robert Pattinson már azzal elképesztő összeget keresett, hogy egyáltalán részt vett a James Bond-filmek meghallgatásán. A beszámoló alapján a 40 éves színész állítólag egymillió dollárt, azaz körülbelül 335 millió forintot kapott csak azért, hogy felvegyen egy jelenetet a legendás filmsorozathoz.
De a meghallgatásért kapott pénz így is eltörpülhet amellett, amennyit meg fog keresni azzal, hogy ő lett a következő 007-es ügynök. A brit lap szerint Robert Pattinson egy hároméves szerződést írt alá, amelynek értéke nagyjából 76-98 millió lehet, vagyis a végösszeg akár megközelítheti a százmillió dollárt, vagyis a több mint 30 milliárd forintot is.
A színész kiválasztása azért is meglepő, mert az ő neve csak a folyamat legvégső szakaszában került igazán előtérbe. A korábbi találgatásokban elsősorban Jack Lowden, Callum Turner és Josh O'Connor szerepeltek, őket tartották a legesélyesebb jelölteknek. Robert Pattinson pedig csak később Nicholas Houlttal egy időben került a versenybe. Mindkettejüket az utolsó pillanatban hívták be a meghallgatásra, miután a készítők nem tudtak dönteni az eredeti jelöltek közül. Az új James Bond kiválasztásában pedig rendkívül nagy szerepet kapott a franchise új korszakának egyik kulcsfigurája, Jeff Bezos és annak felesége, Lauren Sánchez is. A beszámolók szerint mindkettőjüket elvarázsolta Pattinson alakítása, így a meghallgatása után nem is volt kérdés számukra, hogy ki lesz a következő 007-es ügynök.
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